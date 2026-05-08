Košarka

Detroit še drugič v seriji ugnal Cleveland

Detroit, 08. 05. 2026 08.30 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Cade Cunningham

Na drugi tekmi večera v ligi NBA je Cade Cunningham dosegel 10 podaj in 25 točk, od tega 12 v odločilni zadnji četrtini, Tobias Harris pa 21 točk za Detroit Pistons, ki so premagali Cleveland Cavalierse s 107:97 in v drugem krogu serije vzhodne konference povedli z 2:0.

Donovan Mitchell je na drugi tekmi za Cavs dosegel 31 točk, Jarrett Allen pa 22 točk in sedem skokov, s čimer si je opomogel po slabi predstavi na prvi tekmi. James Harden je zgrešil 10 od 13 metov in je bil omejen na 10 točk. Imel je štiri izgubljene žoge, vključno z eno 33 sekund pred koncem, ko je njegova ekipa zaostajala le za šest točk.

"Samo izčrpavali smo jih, to je bil naš cilj," je taktiko na kratko strnil trener Pistons J.B. Bickerstaff. Max Strus je v dresu Clevelanda zadel le tri točke, v prvi tekmi serije pa 19. Cavs so v zadnji četrtini zgrešili vseh 11 poskusov trojk, pri čemer je Strus zgrešil štiri.

"Žal nam ni uspelo dobro metati na koš, posebej ne trojk, le sedem od 32 poskusov trojk smo zadeli," je ugotovil trener Clevelanda Kenny Atkinson, ki pa še vedno ni našel vzroka, zakaj njegova ekipa tako slabo začenja tekme v tej končnici.

Pistons so v prvi četrtini vodili z 11 točkami, v drugi pa s 14. A je Evan Mobley z zabijanjem goste na začetku zadnje četrtine popeljal v vodstvo z 81:79.

Robinson je zadel trojko za izenačenje devet minuti in 40 sekund pred koncem, Cade Cunningham pa prav tako izza črte za tri točke, ko je Detroitu dve minuti in 12 sekund pred zaključkom zagotovil vodstvo z devetimi točkami, s čimer so si domači zagotovili zmago.

Liga NBA, končnica, 2. krog, izidi:

- vzhodna konferenca:

Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 107:97

- Detroit vodi z 2:0 v zmagah;

- zahodna konferenca:

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 125:107

- Oklahoma vodi z 2:0 v zmagah.

Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Največje napake pri vzgoji najstnikov, ki jih dela skoraj vsak starš
Miley Cyrus razkrila, kaj jo je rešilo pred usodo drugih otroških zvezd
To bo storila prvič, odkar je prebolela raka
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, pri tehtnicah so v ospredju odnosi
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Kako hitro se stara vaše telo ni zgolj stvar genetike, temveč tudi vaših odločitev
Kdaj bo pomoč poiskal tisti, ki sicer pomaga nam?
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Simptomi visoko funkcionalne anksioznosti: ko navzven delujemo 'v redu'
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje za skoraj 20 evrov na kilogram: zakaj so prve cene tako visoke in kdaj bodo padle?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Ali sramne dlake rastejo hitreje kot lasje?
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
Ne zavrzite kavne usedline: uporabna je bolj, kot mislite
Blanca
Sanjski moški
Kmetija
Naključni morilec
