Detroit še drugič v seriji ugnal Cleveland

Donovan Mitchell je na drugi tekmi za Cavs dosegel 31 točk, Jarrett Allen pa 22 točk in sedem skokov, s čimer si je opomogel po slabi predstavi na prvi tekmi. James Harden je zgrešil 10 od 13 metov in je bil omejen na 10 točk. Imel je štiri izgubljene žoge, vključno z eno 33 sekund pred koncem, ko je njegova ekipa zaostajala le za šest točk.
"Samo izčrpavali smo jih, to je bil naš cilj," je taktiko na kratko strnil trener Pistons J.B. Bickerstaff. Max Strus je v dresu Clevelanda zadel le tri točke, v prvi tekmi serije pa 19. Cavs so v zadnji četrtini zgrešili vseh 11 poskusov trojk, pri čemer je Strus zgrešil štiri.
"Žal nam ni uspelo dobro metati na koš, posebej ne trojk, le sedem od 32 poskusov trojk smo zadeli," je ugotovil trener Clevelanda Kenny Atkinson, ki pa še vedno ni našel vzroka, zakaj njegova ekipa tako slabo začenja tekme v tej končnici.
Pistons so v prvi četrtini vodili z 11 točkami, v drugi pa s 14. A je Evan Mobley z zabijanjem goste na začetku zadnje četrtine popeljal v vodstvo z 81:79.
Robinson je zadel trojko za izenačenje devet minuti in 40 sekund pred koncem, Cade Cunningham pa prav tako izza črte za tri točke, ko je Detroitu dve minuti in 12 sekund pred zaključkom zagotovil vodstvo z devetimi točkami, s čimer so si domači zagotovili zmago.
Liga NBA, končnica, 2. krog, izidi:
- vzhodna konferenca:
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers 107:97
- Detroit vodi z 2:0 v zmagah;
- zahodna konferenca:
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers 125:107
- Oklahoma vodi z 2:0 v zmagah.
