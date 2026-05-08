Detroit še drugič v seriji ugnal Cleveland

Donovan Mitchell je na drugi tekmi za Cavs dosegel 31 točk, Jarrett Allen pa 22 točk in sedem skokov, s čimer si je opomogel po slabi predstavi na prvi tekmi. James Harden je zgrešil 10 od 13 metov in je bil omejen na 10 točk. Imel je štiri izgubljene žoge, vključno z eno 33 sekund pred koncem, ko je njegova ekipa zaostajala le za šest točk.

"Samo izčrpavali smo jih, to je bil naš cilj," je taktiko na kratko strnil trener Pistons J.B. Bickerstaff. Max Strus je v dresu Clevelanda zadel le tri točke, v prvi tekmi serije pa 19. Cavs so v zadnji četrtini zgrešili vseh 11 poskusov trojk, pri čemer je Strus zgrešil štiri.