Košarka

Detroit slavil trinajstič zapored

Indianapolis, 25. 11. 2025 07.33 | Posodobljeno pred 1 uro

Košarkarji Detroita so v ligi NBA dosegli 15. zmago v 17. nastopu ter utrdili vodstvo v vzhodni konferenci. Junak zmage nad Indiano je bil Cade Cunningham s 24 točkami in z 11 skoki, prav toliko točk je na nasprotni strani zbral Pascal Siakam. Detroit je dosegel že 13. zmago zaporedoma ter ponovil niz iz sezon 1989/90 ter 2003/04, ko je v Michigan odšel tudi naslov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tekma v Indianapolisu je bila na videz odločena devet minut pred koncem, ko je Detroit povedel s 106:88. Domači pa se niso dali in navijačem vendarle zagotovili napeto zadnjo minuto. Isaiah Jackson je Indiano 48 sekund pred koncem pripeljal do zaostanka 115:117 in tako je ostalo vse do zadnjih sekund, ko je Caris LeVert z zadetima prostima metoma potrdil zmago gostov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Drugi na vzhodu ostaja Toronto, ki je v atlantski skupini za zmago ušel Atlanti. Ponoči je s 110:99 ugnal Cleveland Cavaliers in niz neprekinjenih uspehov podaljšal na osem. Odločilna je bila končnica prvega dela, ko so gostitelji zaostanek osmih točk spremenili v vodstvo treh. V tretji četrtini je Toronto nato ušel na 14 točk prednosti. Brandon Ingram je za zmagovalce s 37 točkami prikazal najbolj učinkovit strelski večer v sezoni. Scottie Barnes je dosegel 18 točk in 11 podaj.

Preberi še Srbski orjak in nekdanji soigralec Dončića na pragu Ilirije?

Miami je za tretje mesto na vzhodu premagal Dallas s 106:102. Tyler Herro, ki je zaradi poškodbe nastopil prvič v sezoni, se je vrnil s 24 točkami. Mestni derbi v New Yorku so dobili Knicks s 113:100. Karl-Anthony Towns je dosegel 37 točk in 12 skokov za zmagovalce.

Nikola Jokić
Nikola Jokić FOTO: AP

Srb Nikola Jokić je neustavljiv. Na gostovanju Denverja v Memphisu je za za zmago ekipe iz Kolorada dosegel še deseti trojni dvojček - 17 točk, 16 skokov in deset podaj. Srbski zvezdnik v statistiki lige letos vodi po skokih in podajah, med strelci je na šestem mestu. Najbolj učinkovit strelec na tekmi je bil Jamal Murray z 29 točkami.

Preberi še Dončić: Dobre ekipe morajo znati zmagovati tudi s slabšo igro

Na zahodu še naprej vodi Oklahoma City. V jugozahodni skupini pa ima Houston zmago prednosti pred San Antonio Spurs. Teksašani so gostovali v Arizoni in se v Phoenixu veselili zmage s 114:92. Amen Thompson je dosegel 28 točk, Aaron Holiday jih je dodal 22.

Luka Dončić z Los Angeles Lakers na zahodu zdaj na tretjem mestu za zmago zaostaja za Denverjem. V noči na sredo po srednjeevropskem času pa jezernike čaka mestni derbi.

Izidi:
Indiana Pacers - Detroit Pistons 117:122

Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 110:99

Brooklyn Nets - New York Knicks 100:113

Miami Heat - Dallas Mavericks 106:102

Memphis Grizzlies - Denver Nuggets 115:125

Milwaukee Bucks - Portland Trail Blazers 103:115

New Orleans Pelicans - Chicago Bulls 143:130

Phoenix Suns - Houston Rockets 92:114

Golden State Warriors - Utah Jazz 134:117

Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves 117:112 (podaljšek)

Gregor Hrovat zadel s sredine igrišča, a ostal brez zmage

