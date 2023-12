Detroitu neslaven rekord lige NBA

" Prodajte ekipo " je odmevalo v zadnjih minutah dvoboja v Detroitu, ki se je za domače začel dobro. Pistons so v prvi četrtini vodili za 14 točk, nato pa se je ustavilo. Pomagalo ni niti 41 točk Cada Cunninghama , odločil pa je slab met iz igre, ki domače pesti že dlje časa. Detroit je sezono začel s porazom in nato nanizal dve zmagi. Od 31. oktobra pa je začel nizati poraze, s katerimi se je vpisal v zgodovino. Neslavni rekorderji so s 27 zaporednimi porazi za sabo pustili Cleveland Cavaliers (26 porazov, 2010/11) ter Philadelphia 76ers (26, 2013/14). V igri je še ena neslavna znamka, ki se razteza čez dve sezoni. Rekordnih 28 zaporednih porazov je zbrala Philadelphia.

Ta je do maja letos vodil Phoenix Suns in bil z njimi predvsem v rednem delu zelo uspešen. V sezoni 2021/22 je imel celo najboljši izkupiček, nato pa so ekipo v konferenčnem polfinalu po sedmih tekmah izločili Dallas Mavericks s slovenskim asom Luko Dončićem na čelu. Brooklyn Nets so zabeležili drugo zaporedno zmago in so na vzhodu deveti z razmerjem zmag in porazov 15-15. Precej bolje gre Minnesoti (22-7) in Oklahomi (19-9). Slednja je doma zanesljivo ugnala volkove in se utrdila na tretjem mestu zahodne konference. Minnesota je prva, vmes so še Denver Nuggets (22-10).

Košarkarji 76ers so takrat izgubili zadnjih deset dvobojev sezone 2014/15 ter prvih 18 naslednje sezone. Tudi ta rekord je v nevarnosti, saj Detroit najprej čaka obračun proti vodilni ekipi lige Boston Celtics (23-6), nato pa sledi še dvoboj proti letos precej slabši zasedbi Toronto Raptors (11-18). " Resnici moramo pogledati v oči. Nihče si ne želi imeti ob svojem imenu takšnega dosežka. Konec koncev je to moja služba, trenerje namreč ocenjujejo po razmerju zmag in porazov v sezoni ," je po koncu dvoboja povedal zvezdniški trener Detroita Monty Williams .

Osrednji obračun dneva je z novo odlično predstavo zaznamoval Shai Gilgeous-Alexander , ki je dosegel 34 točk (14/19 met iz igre), dodal je še devet podaj. Pri Minnesoti je Anthony Edwards dosegel 26 točk. Los Angeles Clippers (18-12) so s 113:104 premagali Charlotte Hornets (7-21). James Harden je blestel v prvem polčasu, ko je dosegel 20 od skupno 29 točk. Clippers so na zahodu četrti. Četrti na vzhodu pa so Orlando Magic (18-11), ki so v gosteh s 127:119 premagali Washington Wizards (5-24). Indiana Pacers (15-14) so osmi po slavju v gosteh proti Houston Rockets (15-13) s 117:123. Za zmago je bil pri Indiani najbolj zaslužen Tyrese Haliburton s 30 točkami in desetimi podajami.

Zmag so se ponoči veselili še košarkarji Chicaga (14-18), Utaha (13-18) in Portlanda (8-21). Bulls so s 118:113 premagali Atlanta Hawks (12-18), Andre Drummond je pri tem dosegel 24 točk in pobral 25 skokov. Jazz so bili s 130:118 boljši od San Antonio Spurs (4-25), Trail Blazers pa so presenetili Sacramento Kings (17-12) s 130:113. Pri slednjih ni pomagalo niti 43 točk De'Aarona Foxa.

Še četrto zmago zapovrstjo pa so dosegli Memphis Grizzlies (10-19). Boljše nadaljevanje rednega dela sovpada z vrnitvijo Jaja Moranta (31 točk) po 25 tekmah suspenza. Tokrat so grizliji po podaljšku s 116:115 premagali New Orleans Pelicans (17-14).



Izidi:

Detroit Pistons - Brooklyn Nets 112:118

Washington Wizards - Orlando Magic 119:127

Chicago Bulls - Atlanta Hawks 118:113

Houston Rockets - Indiana Pacers 117:123

New Orleans Pelicans - Memphis Grizzlies 115:116 (podaljšek)

Oklahoma City Thunder - Minnesota Timberwolves 129:106

San Antonio Spurs - Utah Jazz 118:130

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 130:113

LA Clippers - Charlotte Hornets 113:104