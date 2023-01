Deveti trojni dvojček izjemnega Dončića za zmago Dallasa nad Pelicansi

Košarkarji moštva Dallas Mavericks so hitro pozabili na zadnji prepričljiv poraz proti Boston Celticsom in v noči na nedeljo v severnoameriški poklicni ligi NBA v domačem Airlines American Centru prišli do pomembne zmage nad zasedbo New Orleans Pelicans (127:117). Prvo ime dvoboja je bil vnovič fantastični slovenski reprezentant Luka Dončić, ki je za deveti trojni dvojček v dozdajšnjem delu sezone 34 točkam dodal še po 10 skokov in podaj.

Po odlični igri v obrambi in ob razpoloženem Luki Dončiću je zelo hitro postalo jasno, da oslabljeni New Orleans, ki je v zvezno državo Teksas pripotoval brez svojih štirih zelo pomembnih košarkarjev - Ziona Williamsona, Brandona Ingrama, CJ McColluma in Larryja Nancea - nima pravih možnosti za kaj več kot dostojen poraz v American Airlines Centru. Košarkarji Dallasa so že sredi uvodne četrtine namreč ušli na dvomestno prednost (20:9), ki so jo iz minute v minuto le še zviševali. V tem delu igre je slovenski super zvezdnik dosegel 14 točk, ob tem pa z zelo domiselnimi podajami - na koncu jih je zbral 10 ob še 10 skokih za deveti trojni dvojček v sezoni - razigral tudi ostale strelce Tima Hardawaya mlajšega, Spencerja Dinwiddieja in Jadena Hardyja, ki so bili nerešljiva uganka za gostujočo obrambo. Domači so dobili prvo četrtino z visokih +19 (34:15).

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je bil vnovič prvo ime Dallasa ob zmagi nad neposrednim konkurentom za najvišja mesta v zahodni konferenci lige NBA New Orleans Pelicansom. FOTO: AP

Sredi druge četrtine je semafor kazal +23 za Mavse (52:29), ki so še naprej z agresivno obrambo onemogočali tekmeca pri organizaciji njegovega napada. Tu se je predvsem poznala odsotnost poškodovanega organizatorja igre McColluma, ki bi zagotovo bolje povezal niti igre New Orleansa na drugi strani parketa. Čeprav je litovski reprezentančni orjak Jonas Valančiunas za goste dosegel dvojni dvojček (25 točk in 10 skokov), je na drugi strani odgovoril iznajdljivi Christian Wood ob podpori Dončića in ostalih branilcev z 28 točkami, šestimi skoki in podajo. Dončić je bil v primerjavi s predhodnim porazom proti Bostonu veliko bolj razpoložen pri metu iz igre (10/23), tudi pri metu izza črte 6,75 metra se je odločal za veliko bolj razumno porabo žog in od šestih poskusov dosegel tri trojke za visok 50-odstotni izkupiček v omenjenem segmentu košarkarske igre. Gostje so sicer dobili preostale tri četrtine, kar pa je bilo vseeno premalo za tokrat zanesljive košarkarje Dallasa, pri katerih sta že omenjena Hardaway mlajši in Hardy dosegla 18 oziroma 15 točk, ostrostrelec Dinwiddie pa jih je dodal 12.

Dallas bo že v noči na ponedeljek gostoval pri enem od najprijetnejših presenečenj dozdajšnjega dela sezone lige NBA, Oklahomi City Thunder, kjer so orožje položila že mnoga moštva. Med drugimi tudi Boston Celticsi, ki so pred dnevi odčitali pravo lekcijo Dončiću in druščini. Nedvomno dovolj veliko opozorilo za varovance trenerja Jasona Kidda ... Liga NBA, izid:

Dallas Mavericks - New Orlenas Pelicans 127:117 (34:15, 29:31, 34:35, 30:36)

(Luka Dončić: 34 točk, 10 skokov in 10 podaj za Dallas).