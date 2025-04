Diana Lapanović, Azra Mušić in Borka Srdić pisale zgodovino

V finale ženskega košarkarskega prvenstva sta se pričakovano prebili prvi dve ekipi rednega dela lige. Celjanke so ga končale brez poraza z 18 zmagami, košarkarice Triglava pa so bile z izkupičkom 12-6 druge. V polfinalni seriji so Celjanke brez večjih težav z 2:0 v zmagah izločile Mariborčanke, Kranjčanke pa so morale za napredovanje proti Iliriji odigrati odločilno tretjo tekmo.

Na prvem finalnem obračunu v Celju so bile izrazite favoritinje za naslov boljše z 79:58, na drugem pa so se rešile iz na videz izgubljenega položaja. A vsaj del pozornosti so na drugi finalni tekmi ukradle tudi delivke košarkarske pravice. Prvič v zgodovini finalne serije je bila sodniška trojka tekme sestavljena iz treh sodnic. Tekmo so sodile Diana Lapanović, Azra Mušić in Borka Srdić.