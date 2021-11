Dikaioulakos bo na slovenski klopi debitiral s tekmama proti Turčiji in Albaniji

Slovenke bodo v kvalifikacijah nastopile v skupini D, poleg tokratnih tekmic Turčije in Albanije pa se bodo pomerile še s Poljsko. Novi selektor slovenske izbrane vrste, priznani grški strokovnjak Georgios Dikaioulakos je na reprezentančni seznam za uvodni tekmi uvrstil 16 košarkaric, ki se bodo v nedeljo zbrale v Ljubljani. Tokratno reprezentančno akcijo bodo zaradi poškodb primorane izpustiti Tina Trebec (poškodba hrbta), Annamaria Prezelj (poškodba zapestja) in Tina Cvijanovič (poškodba gležnja), medtem ko je Shante Marie Evans vodstvu reprezentance že spomladi sporočila, da bo po junijskem evropskem prvenstvu sklenila reprezentančno pot.

Nova imena v reprezentančnem štabu V vlogi prve pomočnice bo selektorju Dikaioulakosu pomagala Styliani Kaltsidou , nekdanja odlična grška reprezentantka, ki je v letošnji sezoni pomočnica pri pirejskem Olimpiakosu. Na člansko reprezentančno klop se kot pomočnik selektorja po februarju 2016 vrača trener kranjskega Triglava Gašper Sluga , strokovnemu štabu pa se je pridružil še Tomaž Fartek . Trener za telesno pripravo ostaja Marko Dimnik , zdravniško službo še naprej tvorita Jošt Kokalj in Urban Kurent , vlogo maserke pa bo odslej opravljala Pia Pavlič . Reprezentančni štab sestavljajo še direktor Matej Likar, tehnični vodja Enej Umek in predstavnik za odnose z javnostmi Grega Brezove c.

Kako do uvrstitve na evropsko prvenstvo?

Žensko evropsko košarkarsko prvenstvo bosta med 15. in 25. junijem 2023 gostila Slovenija in Izrael. Obe reprezentanci bosta sicer moči merili tudi v kvalifikacijah, a sta na prvenstvo neposredno že uvrščeni. Osemintrideset reprezentanc, pet več kot v kvalifikacijah za zadnje evropsko prvenstvo, je razdeljenih v 10 kvalifikacijskih skupin. Osem skupin sestavljalo po štiri reprezentance, v dveh skupinah pa bodo nastopile po tri reprezentance. Na evropskem bo nastopilo 16 reprezentanc. Poleg Slovenije in Izraela se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance. Pri določanju končnega vrstnega reda v posamezni skupini se bodo upoštevali rezultati vseh odigranih tekem. Pri določanju najboljših štirih drugouvrščenih ekip, ki si bodo priigrale vozovnico na evropsko prvenstvo, pa rezultata s četrtouvrščeno ekipo znotraj skupine ne bosta upoštevana. V primeru, da bosta med štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena reprezentanca.