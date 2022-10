Dikembe Mutombo na zdravljenju zaradi možganskega tumorja

Vodstvo lige NBA je v izjavi, ki jo je objavilo v imenu Mutomba in njegove družine, potrdilo stanje 56-letnika in dodalo, da je nekdanji center moštev Atlanta Hawks in Denver Nuggets kljub vsemu "odlično razpoložen".

"Globalni ambasador lige NBA in član košarkarske hiše slavnih Dikembe Mutombo je trenutno na zdravljenju zaradi možganskega tumorja," so zapisali.

"Prejel je najboljšo možno oskrbo ekipe specialistov v Atlanti in je na začetku zdravljenja v odličnem razpoloženju. Dikembe in njegova družina prosijo za zasebnost v času, ko se osredotočajo na njegovo nego. Hvaležni so za vaše molitve in dobre želje," so še dodali.