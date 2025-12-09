Zlati reprezentant presenetil z odhodom k slovenskemu tretjeligašu

Žiga Dimec (33) je v svoji dozdajšnji karieri zamenjal lepo število klubov. Od Slovenije (Rogaška, Krka, Sixt Primorska, Cedevita Olimpija), Japonske, Poljske, preko Turčije, Tajvana, Bosne in Hercegovine ter do pred kratkim Srbije, kjer je nazadnje branil barve ABA-ligaša Borca iz Čačka.

V rojstnem kraju legendarnega srbskega stratega Željka Obradovića se 33-letni Celjan ni naigral. Nekdanji (zlati) slovenski reprezentant je na šestih tekmah v povprečju dosegal 3,3 točke in 2,3 skoka, po prekinitvi sodelovanja z Borcem pa je svoje mesto pod soncem znova našel v svoji domovini, kjer je na presenečenje mnogih okrepil vrste ambicioznega tretjeligaša iz Ajdovščine Leoneja.