Košarka

Zlati reprezentant presenetil z odhodom k slovenskemu tretjeligašu

Ajdovščina, 09. 12. 2025 12.18

A.V.
3

Nekdanji slovenski košarkarski reprezentant Žiga Dimec, ki se je s soigralci iz zlatega reprezentančnega rodu leta 2017 v Istanbulu razveselil osvojitve naslova evropskega prvaka, se je po letih igranja v tujini odločil za nepričakovano potezo, ko je pred dnevi okrepil vrste tretjeligaša Leone iz Ajdovščine.

Žiga Dimec (33) je v svoji dozdajšnji karieri zamenjal lepo število klubov. Od Slovenije (Rogaška, Krka, Sixt Primorska, Cedevita Olimpija), Japonske, Poljske, preko Turčije, Tajvana, Bosne in Hercegovine ter do pred kratkim Srbije, kjer je nazadnje branil barve ABA-ligaša Borca iz Čačka.

V rojstnem kraju legendarnega srbskega stratega Željka Obradovića se 33-letni Celjan ni naigral. Nekdanji (zlati) slovenski reprezentant je na šestih tekmah v povprečju dosegal 3,3 točke in 2,3 skoka, po prekinitvi sodelovanja z Borcem pa je svoje mesto pod soncem znova našel v svoji domovini, kjer je na presenečenje mnogih okrepil vrste ambicioznega tretjeligaša iz Ajdovščine Leoneja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dimec se je v obširnem zapisu na svojem Instagram profilu ogradil od puhlic, ki običajno sledijo zamenjavi klubske sredine in raje izpostavil neke druge (življenjske) vrednote, ki so ga po njegovih besedah pripeljale do Ajdovščine.

"V skoraj petnajstih letih profesionalne kariere sem spoznal, da je šport več kot tekma, statistika ali trofeja - je skupnost, pripadnost in so ljudje. Vse to me je izoblikovalo v človeka, kakršen sem danes. Te dni sem sprejel odločitev, ki zna marsikoga presenetiti, a vendar pride po temeljitem premisleku. Pridružujem se zgodbi, ki še ni v ospredju, a ima resno podporo, ambicijo in potencial, da zraste v pomemben slovenski klub," je med drugim zapisal 33-letni Dimec.

košarka žiga dimec vrnitev leone ajdovščina
San Antonio brez Wembanyame do nove zmage, Phoenix slavil v Minneapolisu

KOMENTARJI (3)

športnik66
09. 12. 2025 13.44
+2
Kaj je tu presenetljivega - podjetje Leone ga bo bolje plačalo kot bi ga pa kdorkoli drug v Sloveniji. Človek je profesionalec, igra za denar in to je to. Mi je všeč, da se v Ajdovščini piše novo košarkaška zgodba! Čim več takih v Sloveniji rabimo.
Divji petelin
09. 12. 2025 13.39
+2
Tretje ligaš iz razloga. Lastnik in sponzor glavni Leone ima denarja res veliko in lepo je da bodo zraven nogometa v Ajdovšini igrali še košarko…pogreśam kakšno investicijo v Ajdovski šport s strani g. Boscarola
Mean Cat
09. 12. 2025 13.29
+0
Manj kt eno leto je biu na Japonskem. Potem vemo zakaj tretjeligas v SLO.
