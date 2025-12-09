Zlati reprezentant presenetil z odhodom k slovenskemu tretjeligašu

Žiga Dimec (33) je v svoji dozdajšnji karieri zamenjal lepo število klubov. Od Slovenije (Rogaška, Krka, Sixt Primorska, Cedevita Olimpija), Japonske, Poljske, preko Turčije, Tajvana, Bosne in Hercegovine ter do pred kratkim Srbije, kjer je nazadnje branil barve ABA-ligaša Borca iz Čačka.
V rojstnem kraju legendarnega srbskega stratega Željka Obradovića se 33-letni Celjan ni naigral. Nekdanji (zlati) slovenski reprezentant je na šestih tekmah v povprečju dosegal 3,3 točke in 2,3 skoka, po prekinitvi sodelovanja z Borcem pa je svoje mesto pod soncem znova našel v svoji domovini, kjer je na presenečenje mnogih okrepil vrste ambicioznega tretjeligaša iz Ajdovščine Leoneja.
Dimec se je v obširnem zapisu na svojem Instagram profilu ogradil od puhlic, ki običajno sledijo zamenjavi klubske sredine in raje izpostavil neke druge (življenjske) vrednote, ki so ga po njegovih besedah pripeljale do Ajdovščine.
"V skoraj petnajstih letih profesionalne kariere sem spoznal, da je šport več kot tekma, statistika ali trofeja - je skupnost, pripadnost in so ljudje. Vse to me je izoblikovalo v človeka, kakršen sem danes. Te dni sem sprejel odločitev, ki zna marsikoga presenetiti, a vendar pride po temeljitem premisleku. Pridružujem se zgodbi, ki še ni v ospredju, a ima resno podporo, ambicijo in potencial, da zraste v pomemben slovenski klub," je med drugim zapisal 33-letni Dimec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.