Dino Murić o Sekuliću: Mogoče nima avtoritete, ki bi jo lahko imel

Ne zgolj košarkar Šenčurja in brat evropskega prvaka iz leta 2017 Eda Murića, Dino Murić je tudi fizioterapevt. A to ni glavna tema pogovora v novem Popkastu, kjer se Murić med drugim dotakne prihodnosti slovenske košarke, reprezentance, Gorana Dragića, Luke Dončića in marsičesa drugega. O selektorju Aleksandru Sekuliću pa poleg pohval na račun njegovega znanja in profesionalnosti izpostavi, da mogoče nima avtoritete, ki bi jo lahko imel.

Po zaključku kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki je prišel čas za razmislek o prihodnosti slovenske košarkarske reprezentance. Ta se je na prvenstvo uvrstila že pred zadnjima tekmama proti Estoniji in Izraelu, a poraza na omenjenih srečanjih sta znova pod vprašaj postavila vodenje selektorja Aleksandra Sekulića. Dino Murić dvome miri in izpostavlja, da je prihodnost slovenske košarke vendarle bolj svetla, kot mnogi namigujejo. Na omenjenih tekmah so barve slovenske reprezentance branili mladi igralci, ki nimajo veliko izkušenj. "Imamo kakovost, da se ti igralci razvijejo v nosilce. Za to pa potrebujejo priložnost in to je bila lepa priložnost, da jih začutimo. Vsi gledamo poraze, ki so se zgodili zaradi neizkušenosti. Če gledamo negativne stvari, vidimo poraz, pozitivno pa je, da smo videli, kako sposobni so ti igralci. Videli smo Gregorja Glasa, ki je sposoben igrati na visoki ravni, Žigo Samarja, ki je igral na prejšnjem prvenstvu ... Upam, da se bodo ti igralci lepo razvijali in bodo nosilci reprezentance v prihodnosti," je bil optimističen starejši brat kapetana reprezentance Eda Murića.

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja icon-chevron-left icon-chevron-right

Poraz proti Poljski v četrtfinalu minulega Eurobasketa marsikoga, ki je povezan s slovensko košarko, boli še danes. Marsikateri član zlate generacije, ki je leta 2017 zasedla evropski košarkarski vrh, se zdaj bliža zaključku kariere in prišel je čas za osvežitve pri izboru igralcev, ki bodo na letalu proti Japonski delali družbo super zvezdniku Luki Dončiću. "Po bitki je lahko biti general in iskati vzroke. To je naloga KZS-ja in strokovnega štaba. Njihova naloga je, da najdejo nov kader igralcev, za katere mislijo, da bi lahko bili nosilci, in jih čim prej vržejo v ogenj na naslednjem prvenstvu. To je naraven proces in tako se igralci razvijajo. Zato jim je treba spregledati napake, ki se bodo dogajale za dobrobit prihodnosti," je proces sprememb v članski reprezentanci opisal Murić.

icon-expand Dino Murić je spregovoril tudi o novem soigralcu Luke Dončića, Kyrieju Irvingu. FOTO: AP

"Vsi mislimo, da morajo mladi igralci vstopiti v igro in doseči 10, 15 točk in v tem primeru je igralec zelo dober, nanj se lahko zanesemo. Jaz na to gledam drugače. Vsak od njih lahko nekaj ponudi reprezentanci, še posebej, ko vidimo njihovo fizično konstitucijo. Glas lahko s svojo višino veliko ponudi v obrambi, tudi v napadu lahko zadane koš. Mladi igralci se morajo najprej dokazati v obrambi, šele potem v napadu," je načrt za uspeh mlajše generacije predstavil nekdanji član Olimpije. Pogovor se neizogibno ustavi pri zvezdniku slovenske reprezentance, moštva Dallas Mavericks in celotne lige NBA Luki Dončiću. "Vsi bi radi imeli zvezdnika, kot je Luka. Lahko sestaviš ekipo okoli njega, po drugi strani pa lahko igraš brez zvezdnika in imaš povprečno ekipo. Tu ni pravil. Luka je naš dragulj in treba ga je čuvati. Ogromno je naredil ne zgolj za slovensko reprezentanco, ampak celotno Slovenijo. On je naš zaščitni znak," je pomembnost enega najboljših košarkarjev na svetu za njegovo domovino opisal košarkar Šenčurja.