Dino Murić o Sekuliću: Mogoče nima avtoritete, ki bi jo lahko imel

Po zaključku kvalifikacij za svetovno prvenstvo v košarki je prišel čas za razmislek o prihodnosti slovenske košarkarske reprezentance. Ta se je na prvenstvo uvrstila že pred zadnjima tekmama proti Estoniji in Izraelu, a poraza na omenjenima srečanjema sta znova pod vprašaj postavila vodenje selektorja Aleksandra Sekulića. Dino Murić dvome miri in izpostavlja, da je prihodnost slovenske košarke vendarle bolj svetla kot mnogi namigujejo. Na omenjenih tekmah so barve slovenske reprezentance branili mladi igralci, ki nimajo veliko izkušenj. "Imamo kakovost, da se ti igralci razvijejo v nosilce. Za to pa potrebujejo priložnost in to je bila lepa priložnost, da jih začutimo. Vsi gledamo poraze, ki so se zgodili zaradi neizkušenosti. Če gledamo negativne stvari vidimo poraz, pozitivno pa je, da smo videli kako sposobni so ti igralci. Videli smo Gregorja Glasa, ki je sposoben igrati na visoki ravni. Žigo Samarja, ki je igral na prejšnjem prvenstvu ... Upam, da se bodo ti igralci lepo razvijali in bodo nosilci reprezentance v prihodnosti," je bil optimističen starejši brat kapetana reprezentance Eda Murića.

Poraz proti Poljski v četrtfinalu minulega Eurobasketa marsikoga, ki je povezan s slovensko košarko boli še danes. Marsikateri član zlate generacije, ki je leta 2017 zasedla evropski košarkarski vrh, se zdaj bliža zaključku kariere in prišel je čas za osvežitve pri izboru igralcev, ki bodo na letalu proti Japonski delali družbo super zvezdniku Luki Dončiću. "Po bitki je lahko biti general in iskati vzroke. To je naloga KZS-ja in strokovnega štaba. Njihova naloga je, da najdejo nov kader igralcev za katere mislijo, da bi lahko bili nosilci in jih čim prej vržejo v ogenj na naslednjem prvenstvu. To je naraven proces in tako se igralci razvijajo. Zato jim je potrebno spregledati napake, ki se bodo dogajale za dobrobit prihodnosti," je proces sprememb v članski reprezentanci opisal Murić