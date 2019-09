Dino Rađa: Naturalizacija Larkina? Za Hrvaško bodo igrali Hrvati

Kot strela z jasnega je v hrvaških medijih nedavno odjeknila novica, da se s hrvaškim dresom spogleduje Shane Larkin. Gre za 26-letnega organizatorja igre, ki se je med drugim preizkušal tudi v ligi NBA. V zadnji sezoni je bil v dresu Anadolu Efesa eden glavnih krivcev, da je Turkom uspelo priti vse do finala najprestižnejšega klubskega tekmovanja stare celine, v katerem pa so klonili proti moskovskemu CSKA-ju. Tudi v turškem prvenstvu je bil Larkin eden najboljših košarkarjev, na odločilni sedmi tekmi finala proti Fenerbahčeju pa je za zmago svoje ekipe prispeval kar 38 točk. Hrvaški navijači so bili nad to novico seveda navdušeni, a jih je nekoliko umiril legendarni Dino Rađa. Predsednik strokovnega odbora hrvaške košarkarske zvezde je dejal, da v reprezentanci ne bo več tujih igralcev.

"Že večkrat sem poudaril, da v hrvaški reprezentanci ni prostora za tujce. To ni v interesu naše košarke in za tem bomo stali ne glede na to, kdo si bo želel zaigrati za našo izbrano vrsto," je bil jasen Rađa. Nekdanji igralec Boston Celticsov je za 24sata še izjavil, da morebitna naturalizacija katerega od tujcev hrvaški košarki ne bi prinesla nič dobrega: "To, da bi pripeljali koga od tujih igralcev, ne bi spremenilo ničesar. Poleg tega obstajajo bistveno bogatejše države, ki bi lahko z več denarja pripeljale boljše tujce."