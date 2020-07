Dinwiddie naslednji, ki je odpovedal nastop v Orlandu

Goran Dragić in Spencer Dinwiddie.

Za mrežice, ki merijo na preboj v končnico, je novica zelo hud udarec. Na košarkarju je namreč ob odsotnosti zvezdnikov Kyrieja Irvinga in Kevina Duranta slonela igra mrežic, s čimer se manjšajo tudi možnosti, da bi Brooklyn zaigral v končnici prvenstva. Že pred tem je za covidom-19 zbolel tudiDeAndre Jordan.

Spencer Dinwiddie je pred tednom dni, ko je razkril, da je bil njegov prvi test pozitiven, potožil, da čuti simptome koronavirusne bolezni, kot so povišana temperatura, bolečine v sklepih in pljučih. A je še vedno upal, da bo lahko del moštva.

"Po včerajšnjem drugem pozitivnem testu in glede na simptome smo se pri Brooklyn Nets, zdravniki ekipe in jaz, odločili, da bi bilo zame in ekipo v najboljšem interesu, da ne igram v Orlandu," je tvitnil Dinwiddie. "Fante bom podpiral vsak korak na njihovi poti!"

Liga NBA je bila zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena 11. marca, ko je bil košarkar Utah Jazza Rudy Gobert pozitiven na covid-19.