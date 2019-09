Direktor ameriške reprezentance: Poraz na letošnjem SP je realen, ne sramoten

V intervjuju za Sports Illustrated je Jerry Colangelo strnil misli po nedavno zaključenem svetovnem prvenstvu: "Poletje lahko brez dvoma označim za razočaranje, a se vsi zavedamo, da še zdaleč ni zadnje. Ameriška reprezentanca morda ne bo nikoli več izgubila na olimpijskih igrah, kjer je interes za nastopanje večji, a na svetovnih prvenstvih bo drugače. Košarka v drugih delih sveta je preveč kvalitetna, da bi lahko na velike turnirje pošiljali drugo ali tretjo ekipo."

79-letnik bo prihajajoče poletje zaključil 14-letno obdobje pri ameriški reprezentanci. Njegovo zadnje veliko tekmovanje bodo olimpijske igre v Tokiu, nadeja se, da se jih bodo udeležili tudi največji NBA zvezdniki, ki so bili letos odsotni. "Letošnji poraz mi bo v mislih ostal vse do prihodnjega poletja. Za turnir na Japonskem računam, da bomo tam nastopili z bistveno močnejšo postavo. Nekateri igralci, ki so letos za reprezentanco dali srce in dušo, bodo zagotovo zraven, a obeta se nam veliko sprememb. Najpomembnejše pa je, da bomo nastopili s karseda kvalitetno ekipo," še obljublja Collangelo.

Prekaljeni košarkarski strokovnjak, ki je v ligi NBA deloval tudi kot glavni trener, je za konec dejal, da je reprezentanca ZDA, ko nastopi z vsemi razpoložljivi močmi, praktično nepremagljiva:"Ko se vsi odločijo za nastop, je razplet znan že v naprej. Če pa bodo najboljši tako kot letos odsotni, se bodo kitajske težave nadaljevale tudi v prihodnosti." Tem besedam je težko oporekati, predvsem zaradi razpleta na zadnjih olimpijskih igrah, ko so ZDA v finalu Srbijo premagale s kar 30 točkami razlike. Povprečna razlika, s katero so Američani tedaj dobivali tekme, pa je znašala 22,5 točke. Zdi se, da razpored za poletje 2020 ne bi mogel biti boljši – olimpijske igre v zaključku julija in koncu avgusta bi največjim zvezdnikom svetovne košarke omogočile tudi zaslužen počitek, ki si ga udeleženci letošnjega SP niso uspeli privoščiti. In s tem Tokio nemudoma postane bolj privlačen tudi za vse tiste, ki si po naporni NBA sezoni želijo predvsem počitka.