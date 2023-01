Direktor Cedevite Olimpije Užbinec: Ne bomo pripeljali novih igralcev

Člansko moštvo Cedevite Olimpije v sezoni 2022/23 v obeh mednarodnih tekmovanjih, v katerih nastopa, kaže dve različni podobi. Medtem, ko so ljubljanski Zmaji v AdmiralBet Ligi ABA po 14 odigranih tekmah pri 12 zmagah in pri samem vrhu lestvice, so v 7DAYS EuroCupu na 11 tekmah uspeli zbrati le dve zmagi. V sredo so slovenski prvaki doživeli boleč poraz na domačem parketu proti romunskemu Cluju, po katerem so njihove možnosti za napredovanje iz skupine A minimalne. Trenutno se nahajajo na zadnjem mestu.

"Sezona v Evropskem pokalu še ni izgubljena, zavedamo pa se, da je pot do končnice v tem trenutku težja, kot kadarkoli do sedaj. Če smo pred začetkom sezone optimistično pričakovali začetek sezone, z zavedanjem, da nam bodo nasproti povečini stale ekipe z višjim proračunom od našega, moramo zdaj strniti vrste in iz sebe iztisniti še zadnje atome moči, s katerimi bi lahko napravili skok proti končnici. Prihaja pa odločilni del sezone, na katerega želimo biti pripravljeni, a ob vseh zdravstvenih težavah žal ni vse v naših rokah," je za spletno stran kluba dejal njegov direktor Davor Užbinec .

Užbinec je javno spregovoril tudi o želji trenerja Jurice Golemca, ki javno prosi za nove okrepitve. "V sestavo ekipe z dodatkom novih igralcev ne bomo posegali. Verjamem, da so številni pričakovali, da bomo ob vseh težavah moštvu dodali še kakšnega igralca. To smo tudi napravili na začetku sezone, ko smo po poškodbi Zorana Dragića pripeljali Aarona Harrisona, ki pa se žal ni izkazal. Pridružil se nam je tudi Matic Rebec, ki bo z nami zaključil sezono. Ne bomo lagali, pogledovali smo po trgu, kontaktirali agente, naš proračun, predviden za to sezono nam enostavno ne dopušča možnosti dodatka igralca, ki bi si ga želeli, in bi nam lahko priskočil na pomoč v takšni meri, kot si to želijo in kot to od nas pričakujejo navijači, v končni fazi tudi mi sami. Sezono bomo zaključili z igralci, ki so trenutno del naše ekipe, obenem pa upamo, da se vsi, ki imajo zdravstvene težave, vrnejo na parket čim prej in v čim bolj optimalnem stanju," je trenerja razočaral njegov direktor.