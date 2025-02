Direktor Lakersov: Prihod Luke v LA je poskrbel za 'potres' v ligi NBA

"Prihod Luke (Dončića) v Los Angeles je poskrbel za 'potres' v ligi NBA. Gre za 25-letnega superzvezdnika, ki je okrepil najbolj priljubljeno in vplivno košarkarsko znamko na svetu. Mislim, da bo to nekaj posebnega, nekaj, česar še svet ni videl. Ko se takšni moči združita, svet pridobi pravi košarkarski užitek. Tako tudi Luka igra, z užitkom," je novo pridobitev Lakersov s ponosom predstavil direktor Rob Pelinka.

Ob tem je poudaril, da zasedbo Los Angeles Lakers čaka še nekaj dela pri sestavljanju kadra. "Zgradili bomo ekipo, ki ustreza filozofiji trenerja JJ Redicka. V to verjamemo, to podpiramo," pravi Pelinka, ki se zaveda, da Lakersi po odhodu Anthonyja Davisa potrebujejo še kakšnega visokega igralca, ki pa ga bo v zadnjih dneh težko najti: "Verjetno bo to prišlo na vrsto poleti, po koncu sezone."