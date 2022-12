Dirka za naziv MVP: Jokiću ga ne želijo dati, Dončić potrebuje več zmag

Kakor hitro se začne sezona lige NBA, se začnejo tudi domneve in predvidevanja ameriških strokovnjakov o tem, kdo bo na koncu sezone postal najkoristnejši igralec te lige. Po štirih letih evropske dominacije in dveh nazivih MVP za Giannisa Antetokounmpa in Nikolo Jokića so mnogi predvidevali, da je prišlo leto Luke Dončića. A po približno 30 odigranih tekmah vseh moštev je jasno zgolj to, da trenutno nihče ne ve, kaj se bo zgodilo na koncu.

Nedavno je ESPN-ov novinar Tim Bontemps objavil rezultate tradicionalne vmesne ankete približno stotih novinarjev in strokovnjakov, ki ob koncu sezone glasujejo za številne nagrade, med njimi tudi nagrado za najkoristnejšega igralca sezone (MVP). Že lani je pred sezono večina novinarjev domnevalo, da Nikola Jokić svojega naziva ne bo ubranil. Na prvi anketi lanske sezone je prepričljivo vodil Stephen Curry, sledila pa sta mu Kevin Durant in Giannis Antetokounmpo. Takrat je Jokić bil šele na četrtem mestu, na koncu pa je po neverjetno učinkoviti sezoni vendarle drugič zapored postal MVP.

Jasno je torej, da tisti, ki na koncu glasujejo med sezono velikokrat spremenijo svoje mnenje, kar je tudi razumljivo glede na to, da je sezona dolga in naporna. Kljub temu je ta anketa odličen odraz trenutka, v katerem je opravljena. Lanski finalisti Boston Celticsi so odlično začeli sezono in so s 23 zmagami trenutno najuspešnejše moštvo v ligi. Njihov prvi zvezdnik Jayson Tatum je s 30,5 točke, 8 skokov, 4 podajami in po eno ukradeno žogo in blokado na tekmo razumljivo bil na vrhu lestvice po prvi anketi. Sledil mu je še en velikan vzhodne konference Antetokounmpo, ki je s svojimi Milwaukee Bucksi zbral le zmago manj od Bostona. Prvak leta 2021, dvakratni MVP in enkratni MVP finala v letošnji sezoni v povprečju dosega 31,4 točke, 11,3 skoka, 5 podaji in po eno ukradeno žogo ter blokado na tekmo.

Tatuma je 47 od stotih anketiranih postavilo na prvem mestu od petih nominirancev, ki so jih lahko nominirali. Sledil mu je Antetokounmpo s 36 prvimi mesti. Na tretjem mestu pa je bil naš Luka Dončić, ki jih je zbral občutno manj (10). Kljub odlični igri in statistiki Dončića (32,8 točke, 8,3 skoka in 8,7 podaje na tekmo), je slabo razmerje zmag in porazov (17-16) njegovega Dallasa glavni razlog za slabo podporo "volivcev".

Stephen Curry (30 točk, 6,6 skoka, 6,8 podaj) je pred poškodbo ramena tudi bil med favoriti, ampak se je na prvi anketi znašel na četrtem mestu, saj ni jasno koliko časa bo okreval, njegov Golden State pa brez njega tune vse globje in globje. Lanski zmagovalec Nikola Jokić je vsem sledil šele na petem mestu. A že malo več kot deset dni po izidu ankete se vse več strokovnjakov in novinarjev vse pogosteje sprašuje zakaj nagrada ne koncu ne bi mogla še tretjič zapored končati v vitrini srbskega centra.

