Divac? Da ne maram Saše Dončića? 'Sladko sem se nasmejal ...'

Da se je v ZDA dvignil prah, je poskrbel ESPN-ov novinar, ki pokriva tekme Dallasa Tim MacMahon , ki je v podcastu priznanega in uglednega novinarja Adriana Wojnarowskega, dejal, da ima informacijo, da naj bi Divac Dončića izpustil iz rok zaradi tega, ker mu ni bil všeč njegov oče. "Kot jaz razumem vse skupaj, je Vlade bil zelo blizu Luke in ker je dobro poznal Lukovega očeta, se je tako odločil,"je dejal MacMahon.

Španski, srbski in slovenski mediji - pa tudi številni drugi - so zgodbo zagrabili, ker se v povezavi z govoricami omenja dva ESPN-ova novinarja, ki pa sta tokrat očitno imela napačno informacijo. Kot nam je razložil Lukov oče Saša Dončić , sta se pred dnevi slišala z Vladetom Divcem slišala in se govoricam le nasmehnila."Vlade mi je dejal, da če me bodo novinarji spraševali o tem, naj jim sporočim, da sva se izmišljeni zgodbi dodobra nasmejala," nam je zaupal Saša Dončić, sicer nekdanji trener slovenskega prvoligaša KK Šentjur, ki Divca pozna že dalj časa.

"Vlade mi je že v preteklosti razložil, da so tedaj na položaju branilca imeli dovolj dobre košarkarje in so si želeli ustrezno zapolniti kader," nam je v pogovoru še povedal Saša Dončić. Ta je še dodal, da bi se mediji, če bi si želeli podobnih rumenih zgodbic enako lahko izmislili tudi o nekdanjemu slovenskemu selektorjuIgorju Kokoškovu, ki je s Phoenixom tedaj izbiral kot prvi.

Sacramento ima na položaju branilca in organizatorja igre odličnegaDe'Arona Foxa, tako da bi se z Luko Dončićem 'tepla' za žogo, saj imata oba zelo rada žogo v svojih rokah. Kings, ki so na naboru 2018 izbirali kot drugi, so tedaj izbrali krilnega centra Marvina Bagleyja III, saj jim je primanjkovalo kvalitetnih visokih košarkarjev. Bagley je v prvi sezoni v povprečju dosegal 14,9 točk in 7,6 skokov na tekmo. Zelo solidna statistika, a zaradi bleščečih Lukovih predstav se mora športni direktor Sacramenta pogosto soočati s kritikami, da je izbral napačnega košarkarja ...