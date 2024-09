Divac o Dončiću: Mogoče sem storil napako, a čas bo pokazal svoje

OGLAS

Zgodba o neizboru Luke Dončića se šest let kasneje ne odvija v korist Vlade Divca, ki se je leta 2018 kot generalni direktor Sacramenta na naboru raje odločil za Marvina Bagleyja III.

Vlade Divac, Marvin Bagley III. in David Joerger FOTO: AP icon-expand

Slovenski as je v tem obdobju v ligi NBA zbral 400 nastopov in prispeval kar 11.470 točk, 3472 skokov in 3317 asistenc. Na drugi strani so številke 25-letnega Američana, ki je po štirih letih iz Sacramenta odšel v Detroit, sedaj pa je član Washingtona, občutno nižje. Na 258 tekmah je dosegel 3343 točk, 1805 skokov in zgolj 242 podaj.

Marvin Bagley III. in Luka Dončić FOTO: AP icon-expand

Dončića je sicer na naboru sprva preskočil Phoenix – Deandre Ayton je bil njihov izbor – ko je bil njihov trener Igor Kokoškov, tedanji slovenski selektor. Kot tretja ga je izbrala Atlanta, a ga predala naprej, Luka pa se je na koncu znašel pri Dallasu. "Na tem položaju sem imel De'Arona Foxa, ki sem ga izbral na draftu leto pred tem. V tistem trenutku sem menil, da je Fox igralec, ki lahko v prihodnosti postane igralec franšize. Čas bo pokazal, ali sem se zmotil. Kot zdaj stojijo stvari, se zdi, da sem se, vendar verjamem v malega Foxa, da bo imel boljšo kariero," je svojo odločitev pojasnil Divac. In dodal: "Luko rad gledam, obožujem njegovo igro, ampak imel sem neke svoje razloge, da sem se odločil, kot sem se. Mogoče sem storil napako, a čas bo pokazal svoje."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Srb, ki je z Jugoslavijo leta 1990 v Argentini osvojil naslov svetovnih prvakov, je menil, da Fox in Dončić ne moreta igrati skupaj, kot to danes uspešno počneta Dončić ter Kyrie Irving. "Irving je klasični strelec, prav tako Luka. Fox ni, on je organizator, ki potrebuje žogo, tako, kot jo potrebuje Luka. Lahko bi vzel Luko, a potem bi moral zamenjati Foxa," pravi Divac.

Vlade Divac FOTO: AP icon-expand