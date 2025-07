Divac po prestani operaciji: Hvala za skrb, gremo naprej

Zaradi poškodb, ki jih je Vlade Divac utrpel ob padcu z motorja blizu polotoka Luštica v Boki Kotorski, je bil urgentno prepeljan v bližnjo bolnišnico, kjer so mu operirali zlomljeni kolk.

"Hvala vsem za vsa spodbudna sporočila in podporo. Vse je v redu, počutim se dobro in gremo naprej," je kratko in jedrnato na svojem Instagram profilu zapisal nekdanji izjemni košarkar, ki je med drugim branil barve legendarne NBA franšize Los Angeles Lakers.