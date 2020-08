Divac ostaja neomajen: Da sem z Dončićem naredil napako? Nisem, boste videli

"Še vedno sem prepričan, da sem ravnal prav. Še naprej verjamem, da so Marvinove sposobnosti večje. Prepričan sem, da jih bo tudi dokazal. Težava je, ker ljudje vse pričakujejo, da se zgodi čez noč. Potrebno je potrpljenje, na koncu pa bomo šele videli, kdo je imel prav. Vztrajam pri svoji oceni," je bil neomajen Divac. Danes 52-letni Srb je v NBA igral med letoma 1989 in 2005, nosil je drese ekip Sacramento, LA Lakers in Charlotte Hornets.



Spomnimo, Dončić bo prvič igral v končnici lige NBA. Dallas je po treh letih odsotnosti do nje popeljal s povprečjem 28,8 točke, 9,4 skoka in 8,8 podaje, v Orlandu oziroma na zadnjih osmih tekmah pa je Dončić v povprečju zbral 30 točk, 10,1 skoka in 9,7 podaje. Mavericksi so, kot piše STA, prvi krog končnice nazadnje preskočili leta 2011, ko so na koncu postali prvaki lige.