Divjaški pretep: košarkar Partizana s steklenico zadel mladeniča v glavo

Glavno dogajanje se je preselilo zunaj gostinskega obrata, ko je Carlik Jones s prazno steklenico zadel mladeniča v glavo, ki je nato obležal na pločniku. Policija je na kraj incidenta prispela šele uro pozneje, mladeniči, ki so se spopadli s košarkarji beograjskega velikana, pa so bili zaradi poškodb glave in zloma prsta deležni nujne medicinske pomoči.

Košarkarski klub Partizan se je odzval z izjavo za javnost, v kateri je predstavil svoj (drugačen) pogled na neljubi dogodek.

"Potrjujemo, da so bili najmanj trije košarkarji udeleženi v incident, ki se je zgodil v noči z nedelje na ponedeljek v središču Beograda. Po opravljenih pogovorih z našimi košarkarji - Carlikom Jonesom, Sterlingom Brownom, Frankom Ntilikino in Isaacom Bongo - smo ugotovili, da je bil omenjeni kvartet deležen številnih rasističnih žaljivk, medtem ko so bila dekleta, ki so bila v njihovi družbi, prav tako deležna zelo opolzkih in primitivnih opazk. Ko se je že zdelo, da se je verbalni obračun zaključil, je skupina mladeničev počakala košarkarje Partizana pred gostinskim obratom in jih še fizično napadla. V izmenjavi udarcev je prišlo do določenih poškodb, naši košarkarji pa bodo, ko bodo prejeli klic od policije, posredovali izjavo o neljubem dogodku. Vse ostale (interne) zadeve bomo rešili v skladu s statutom kluba," so zapisali črno-beli.