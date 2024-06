DJ Stewart ostaja v zmajevem košarkarskem gnezdu

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"DJ-a poznam, spremljal sem ga, še vedno gre za mladega igralca, ki je minulo sezono prvič igral v evropski košarki, po pogovorih z njegovimi soigralci in nekdanjimi trenerji pa je vidno, da gre za dobrega, ambicioznega fanta. V prvi sezoni je imel kar nekaj vzponov in padcev. Mislim, da je v njem potencial, da se lahko razvije v resnega košarkarja. Želimo mu pomagati pri njegovem razvoju, hkrati pa bo on pomagal nam, da se Cedevita Olimpija dvigne na višjo raven," je ob naznanitvi podaljšanja pogodbe z DJ-em Stewartom za uradno spletno stran kluba povedal glavni trener Olimpije Zvezdan Mitrović.