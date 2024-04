Bo Dallasova neutrudna kampanja 'Pravi MVP' na koncu neuspešna?

Redni del sezone NBA se bo zaključil v kratkem. Dallas si je zagotovil peto mesto na zahodu in obračun z LA Clippersi v prvem krogu končnice. Za relativno uspešen dosedanji del sezone in predvsem odlično igro v drugem delu sezone je seveda najbolj zaslužen slovenski zvezdnik Luka Dončić. Praktično vsi v Dallasu so prepričani, da si zasluži osvojitev naziva najkoristnejšega košarkarja rednega dela sezone, podporo pa mu je pod sloganom 'Pravi MVP' izkazalo tudi vodstvo moštva.

Za dobitnike številnih nagrad po koncu sezone glasujejo številni novinarji, ki v Ameriki podrobno spremljajo ligo NBA. Poteza Dallas Mavericksov vsekakor ni nenavadna, saj so v preteklosti številni klubi podpirali svoje košarkarje v želji, da prejmejo naziv, ki dobitniku v ligi NBA zagotavlja poseben statusni simbol. V minulih letih je na ta način najbolj izstopal športni direktor Philadelphie Daryl Morey, ki je v minulih treh sezonah zelo jasno, glasno in predvsem javno navijal za to, da ta naziv prejme Joel Embiid.

V prvih dveh poskusih mu ni uspelo, lani pa je njegov ljubljenec vendarle prejel to prestižno nagrado. Vse bolj jasno je, da bo kljub neverjetni sezoni, v kateri je rušil rekord za rekordom, tudi Luka Dončić moral počakati še kakšno leto. Uradna spletna stran lige namreč že celotno sezono redno posodablja seznam favoritov za osvojitev nagrade in Dončić se je do zdaj vedno znova znašel za dvakratnim MVP-jem Nikolo Jokićem, večji del sezone pa tudi za košarkarjem Oklahome Shaijem Gilgeousom Alexandrom. S statistiko, ki jo Dončić letos vpisuje (v povprečju 34 točk, 9 skokov, 10 podaj), bi bil v marsikateri pretekli sezoni izrazit favorit za to nagrado, a letos še enkrat znova blesti predvsem izjemni center Denverja. Poleg 26 točk, v povprečju dosega 12 skokov in 9 podaj, je bolj izkušeni Srb največjo prednost ustvaril predvsem pri učinkovitosti meta.

