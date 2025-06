Do polfinala EP še košarkarice Španije in Belgije

Španke so bile boljše od Čehinj

Češka je proti Špankam, ki v zadnjih letih redno osvaja odličja, drago prodala svojo kožo. Dolgo časa je kazalo, da bo celo presenetila. Prvi polčas je dobila za 11 točk, vodila tudi za 14, v prednosti bila še po tretji četrtini, v končnici, ko je morala zaradi osebnih napak igro zapustiti najvišja češka igralka Julia Reisingerova, pa so bile tekmice vendarle bolj zbrane.

Španke so odigrale boljšo obrambo, za razliko od Čehinj pa so odlično izvajale proste mete. Fenomenalen dosežek je uspel Raquel Carrera, ki je zadela vseh 19 prostih metov. Skupno so Španke od 33 prostih metov zadele 30.