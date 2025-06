Do zdaj je vse pravilno napovedal, zdaj pravi: 'Indiana bo prvak lige NBA'

Odlična končnica v ligi NBA se bliža koncu. Na zahodu kljub težavam v seriji z Denverjem kraljuje Oklahoma. V finalu bo vzhod predstavljala Indiana, kar je za nekatere presenetljivo. Pacersi so na poti do zadnje serije v tej sezoni prepričljivo odslovili Milwaukee, Cleveland in New York. Njihove odlične predstave pa niso presenetile košarkarskega trenerja Luko Bassina, ki je v POPkastu pred začetkom končnice napovedal ravno ta finalni dvoboj. Spregovoril je tudi o Los Angeles Lakersih in priznal, da ga je trener jezernikov J. J. Redick razočaral. Tudi Luka Dončić bi po njegovem mnenju lahko pokazal več kljub številnim oviram. Na koncu smo se dotaknili tudi končnice v ligah ABA in ABA 2. Prenos prvega obračuna velikega finala lige NBA si boste lahko na Kanalu A in VOYO ogledali v noči na petek ob 2.30.