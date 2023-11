'Dobili smo klofuto, a hitro pokazali naše prave barve'

Z 31 točkami najboljši strelec tekme, zadel je kar sedem trojk, je pohvalil karakter moštva, ki se je po bolečem porazu v New Orleansu ekspresno hitro pobralo: "Kar smo pokazali danes, je zmagovalna košarka. Dobili smo klofuto, a se vrnili in hitro pokazali naše prave barve."

12 tekem, devet zmag in le trije porazi. To je nepričakovano dober izkupiček Dallasa na začetku nove sezone. Čeprav so vse zmage prišle proti ekipam, ki vsaj na papirju ne sodijo med najboljše, je napredek v primerjavi z lansko sezono – Mavericksi so jo končali na skromnem 11. mestu zahodne konference – opazen. Predvsem v karakterju moštva, ki je po vsakem porazu na naslednji tekmi pokazalo boljši obraz.

Dončić v prvi četrtini postavil temelje zmage

Od ekip, ki so jih za zdaj premagali, ima le Brooklyn pozitivno razmerje zmag in porazov. A Mavericksi na svoj razpored ne morejo vplivati. Lahko pa vplivajo na to, kako prebrodijo tekme, na katerih ne dosežejo pričakovanega nivoja, kot se jim je to pripetilo na drugi tekmi v New Orleansu.

"Normalno je, da si jezen, ko izgubiš. Tudi mi smo bili včeraj, bomo videli, ali nam bo to pomagalo," je še pred tekmo v ameriški prestolnici razmišljal trener Jason Kidd, ki si boljšega odgovora od svojih varovancev ne bi mogel želeti.

Dallas je na krilih Luke Dončića, ki je že v prvih štirih minutah in 20 sekundah dosegel 11 točk, hitro prišel do dvomestne prednosti. Prvo četrtino je dobil z 41:26. "Ne gre se samo za zmagovanje, bolj je pomembno, kako igraš, da prideš do zmage. Odnos v garderobi je pravi. Iz tedna v teden napredujemo. V naši ekipi je ogromno talenta, sposobni smo marsičesa," je dodal Seth Curry, ki je proti Čarovnikom s klopi prispeval 15 točk.