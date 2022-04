Dobra novica za Dragića in druščino: Simmons vse bližje povratku

Ben Simmons je svojo zadnjo NBA tekmo odigral lani junija, ko je s Philadelphio 76ersi sezono končal v polfinalu vzhodne konference. Pripravljalne poletne tekme nato ni želel igrati zaradi osebnostnih težav, nato pa je imel obilo težav s spodnjim delom hrbta. Na zadnji dan "prestopnega roka" so se mu pri Philadelphii zahvalili za sodelovanje in ga skupaj z Andrejem Drummondom, Sethom Curryjem in nekaj izbori poslali v Brooklyn, v zameno za Jamesa Hardna in Paula Millsapa.

Simmons od februarja, ko je uradno postal član Brooklyna, še ni stopil na parket. ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski pa je nedavno na Twitterju sporočil, da je avstralski zvezdnik, nekdanji prvi izbor nabora, blizu povratku, ki bi se lahko zgodil že v drugi fazi serije proti Boston Celticsom, ki se bo sicer začela v nedeljo zvečer. Wojnarowski dodaja, da se pri Mrežicah nadejajo, da bi lahko Simmons igral od 10 do 15 minut na tekmo.