Dobre novice pred košarkarskim vrhuncem: Dončić verjetno tudi v kvalifikacijah za Tokio

Predsednik državnega strokovnega sveta za šport Rado Pišot je znova pozdravil zadnje odločitve vlade o odprtju delovanja slovenskega športa in tudi ponovnega zagona športa mladih. "Upamo, da se 11-dnevna blokada celotnega športa, kot smo mu bili priče do 12. aprila, ne bo nikoli več zgodila. Zahvala za sodelovanju direktoratu za šport, obenem pa si na drugi strani želimo, da bi bila komunikacija z ministrico Simono Kustec v bodoče boljša," je dejal Pišot.

Na seji IO so podpisali dogovor o sodelovanju pri izvedbi olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem) julija 2023 v Mariboru, govorili so tudi o zadnjih pozitivnih korakih države k sistemski pomoči športu, tudi pri zdravstvenih pregledih športnikov.

Predsednik komisije za medicino športa OKSMatjaž Vogrin je predstavil mrežo referenčnih medicinskih centrov za pomoč športnikom ter prizadevanje za povečanje števila pregledov. "Uspelo nam je povečali število koncesnin za dvakrat in letos pričakujemo 3000 obravnavanih športnikov, dvakrat več kot lani. Ob pomoči ministrstva za zdravje smo tudi uvedli preventivne preglede za otroke, ki se po 12. letu pričnejo ukvarjati s tekmovalnim športom, kar je bilo tudi že objavljeno v uradnem listu,"je povedal Vogrin.

Maja Zalaznik je predstavila evropski model športa, ki bo ena izmed osrednjih točk športnega dela predsedovanja Slovenije svetu Evropske unije v drugi polovici leta. IO OKS je podprl zaključke posveta s panožnimi zvezami na to temo in jih priporočil vladi za uporabo pri delu. Slovenska olimpijska akademija je sprožila aktivnosti za sistematično umeščanje boja proti prirejanju izidov v športu, ki postaja velika globalna grožnja športu, v delovanje OKS, pa tudi v dejavno vključevanje naše države v globalno preprečevanje zlorab in ozaveščanje športnikov. Prav tako je IO podprl manifest svetovnega gibanja za fair play.