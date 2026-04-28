Dobre novice za Lakerse: Reaves naj bi se vrnil za peto tekmo

Ta čas prvi "insajder" med novinarji za ligo NBA Shams Charania je zapisal, da so pri Lakersih optimistični glede vrnitve Austina Reavesa za peto tekmo proti Houston Rockets. 27-letnik je manjkal zadnje štiri tedne. O njegovem nastopu naj bi se zdravniška ekipa jezernikov odločila tik pred tekmo.
Moštvo iz mesta angelov je kljub odsotnosti svojih najboljših strelcev v rednem delu sezone dobilo prva tri srečanja s Houstonom. Rakete pa so se na zadnjem zanesljivo (xy:xy) izognile metli in bodo sedaj skušale izsiliti šesto tekmo.
Reaves je v rednem delu na 51 tekmah dosegal 23,3 točke, s čimer je bil drugi strelec Lakersov, le za najboljšim strelcem lige Dončićem (povprečje 33,5 točke). Obenem je Reaves prispeval po 5,5 podaje in 4,7 skoka na tekmo.
Luka Dončić se skoraj zagotovo ne bo vrnil v tej seriji. O njegovem povratku se nasploh bolj malo govori v zadnjem obdobju. Veliko bolj realno je, da bi se slovenski zvezdnik vrnil v času za drugo serijo. V primeru napredovanja Lakerse čaka Oklahoma City Thunder, najboljša ekipa rednega dela je s 4:0 odpihnila Phoenix Suns.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.