Košarka

Dobre novice za Lakerse: Reaves naj bi se vrnil za peto tekmo

Los Angeles, 28. 04. 2026 16.41 pred 48 minutami 1 min branja 1

J.B.
Austin Reaves

Košarkarji LA Lakersov bodo imeli v noči na četrtek drugo zaključno žogo za napredovanje v drugi krog končnice. Po porazu na prejšnji tekmi proti Houston Rockets v zmagah vodijo s 3:1, čeprav so doslej igrali brez Luke Dončića in Austina Reavesa. Slednji bi se lahko vrnil že na naslednjem obračunu, poročajo ameriški mediji.

Ta čas prvi "insajder" med novinarji za ligo NBA Shams Charania je zapisal, da so pri Lakersih optimistični glede vrnitve Austina Reavesa za peto tekmo proti Houston Rockets. 27-letnik je manjkal zadnje štiri tedne. O njegovem nastopu naj bi se zdravniška ekipa jezernikov odločila tik pred tekmo.

Moštvo iz mesta angelov je kljub odsotnosti svojih najboljših strelcev v rednem delu sezone dobilo prva tri srečanja s Houstonom. Rakete pa so se na zadnjem zanesljivo (xy:xy) izognile metli in bodo sedaj skušale izsiliti šesto tekmo.

Reaves je v rednem delu na 51 tekmah dosegal 23,3 točke, s čimer je bil drugi strelec Lakersov, le za najboljšim strelcem lige Dončićem (povprečje 33,5 točke). Obenem je Reaves prispeval po 5,5 podaje in 4,7 skoka na tekmo.

Luka Dončić in Austin Reaves sta vse štiri tekme v tej končnici spremljala s klopi.
FOTO: AP

Luka Dončić se skoraj zagotovo ne bo vrnil v tej seriji. O njegovem povratku se nasploh bolj malo govori v zadnjem obdobju. Veliko bolj realno je, da bi se slovenski zvezdnik vrnil v času za drugo serijo. V primeru napredovanja Lakerse čaka Oklahoma City Thunder, najboljša ekipa rednega dela je s 4:0 odpihnila Phoenix Suns.

Soigralca Luke Dončića kaznovana s strani lige NBA

  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Lens
28. 04. 2026 17.10
Rezultat (xy:xy) je bil res dosežek sezone!
bibaleze
Portal
Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Zakaj vas doma ne razumejo? Morda delate to napako
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka
zadovoljna
Portal
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Njo ljubi sin Branka Đurića
vizita
Portal
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Leto in pol po grozljivi nesreči: Leon Stanič znova hodi in opozarja na pomen varnosti
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
cekin
Portal
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
V soseski nova služba? Amazon odpira 1500 delovnih mest
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
moskisvet
Portal
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
dominvrt
Portal
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
Kako izbrati pravo velikost lonca za rastline?
okusno
Portal
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
voyo
Portal
Verstappen: Po svoji poti
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
