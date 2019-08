Dobri obeti za Dallas: Dončiću in soigralcem napovedali končnico

Še bolje se bo godilo Vlatku Čančarju, ki bo kot član Denver Nuggetsov čakal na svojo prvo priložnost na severnoameriških igriščih. Nuggetsi bodo po ocenah Bleacher Reporta osvojili prvo mesto v zahodni konferenci, kjer pa kot je že v navadi razlike ne bodo velike: enak izkupiček 53 zmag in 29 porazov napovedujejo okrepljenim Los Angeles Lakersom, njihovim mestnim tekmecem Los Angeles Clippersom in teksaškim Houston Rocketsom pa le zmago manj. Močen padec beležijo Golden State Warriorsi (51-31), ki naj bi osvojili skromno šesto mesto, potem ko so v zadnjih petih letih vedno igrali v finalu in trikrat tudi postali prvaki.

Velika gneča v boju za osmo mesto

Za slovenske ljubitelje košarke je razveseljiv podatek, da Dallasu napovedujejo osmo mesto (44-38), potem ko Mavsi sicer niso imeli največ sreče na naboru in pri iskanju prostih igralcev, seveda pa bo veliko odvisno tudi od povratnika po poškodbi Kristapsa Porzingisa, ki po prihodu iz vrst New York Knicksov v NBA še ni debitiral kot član teksaškega moštva. Očitno se obeta srdita bitka s Portland Trail Blazersi, ki so na sedmem mestu (45-37), in devetimi teksaškimi rivali San Antonio Spursi (43-39), medtem ko ne bodo daleč niti 10. Sacramento Kingsi (40-42), 11. Oklahoma City Thunderji (40-42), 12. Minnesota Timberwolvesi (40-42) in 13. New Orleans Pelicansi (39-43), ki bodo po slovesu prvega zvezdnika Anthonyja Davisalahko računali na prvega igralca z letošnjega nabora Ziona Williamsona. Povsem pri dnu na Zahodu pri Bleacher Reportuvidijo Phoenix Sunse (29-53) in Memphis Grizzliese (28-54).

Na Vzhodu naj bi prestol, ki so ga letos zasedli Milwaukee Bucksi, prevzeli Philadelphia 76ersi (55-27), ki naj bi zbrali dve zmagi več od Jelenov (53-29), najboljše ekipe rednega dela minule sezone. Miami Heate z Goranom Dragićemočitno čaka malce bolj mirna sezona, potem ko so se v zaključku prejšnje do zadnjega diha borili za končnico, a nazadnje ostali brez nje. Dragiću in soigralcem, ekipi se je pridružil zvezdnik Jimmy Butler, napovedujejo peto mesto (43-39) za tretjimi Boston Celticsi (50-32) in četrtimi Indiana Pacersi (44-38). V končnico trenutno uvrščajo še Brooklyn Netse (enak izkupiček zmag in porazov kot Miami), ki še dolgo ne bodo mogli računati na novega zvezdnika Kevina Duranta, podobno kot letošnji finalisti Golden State Warriorsi pa naj bi brez MVP-finala Kawhija Leonarda močen padec zabeležili prvaki Toronto Raptorsi na sedmem mestu (42-40), medtem ko so na osmem mestu pristali Orlando Magici (42-40).

Krize New York Knicksov očitno še ne bo konec, napovedujejo jim vsega 20 zmag in 14. mesto na Vzhodu, medtem ko bo veliko pogledov zaradi Traeja Youngauperjenih tudi v Atlanto. Zvezdnik Sokolov je bil v minuli sezoni edini, ki je uspel držati korak z Dončićem, a na koncu kljub močni PR-podpori ostal brez nagrade za novinca leta, ki je pripadla 20-letnemu Ljubljančanu. Youngu in mladi ekipi Atlanta sicer nekateri strokovnjaki napovedujejo velike reči, a po mnenjuBleacher Reporta bo vsaj v prihajajočem letu to premalo za preboj v končnico.