Doc Rivers: Kawhi Leonard je najboljši približek Jordanu, ki smo ga kadarkoli videli

V studiu je poleg Doca Riversa na vprašanja novinarja Stephena A. Smitha in analitika Michaela Wilbona odgovarjal tudi Magic Johnson. Zdaj že bivši športni direktor LA Lakersov je dejal, da bodo morali navijači Kawhija Leonarda v primeru, da s Torontom osvoji prstan lige NBA, upoštevati kot najboljšega košarkarja lige poleg LeBrona Jamesa in Kevina Duranta.



Rivers pa se z legendarnim organizatorjem igre ni le strinjal, njegovo izjavo je še potenciral. "Mislim, da je najboljši približek Jordanu, ki smo ga kadarkoli videli. LeBron je fenomenalen, Durant prav tako, a Leonard je tisti, ki me najbolj spominja na Jordana. Ima smisel za igro, je izjemen v obrambi, v igri s hrbtom proti obroču je odličen, da ne omenjam njegovega meta za tri. Golden State bo imel brez Duranta velike težave s Torontom," je svojo napoved za veliki finale lige NBA oddal Rivers, ki je kot igralec v ligi odigral trinajst sezon, nedavno končana sezona pa je bila njegova dvajseta v vlogi trenerja.