Rivers po porazu z Dallasom: Ni potovanj, fantje ne hodijo ven, nabrušeni so in pripravljeni

"Mislim, da je njihova klop nadigrala našo in naše igralce prve peterke. Mislim, da so Seth Curry, Boban Marjanović in Trey Burke zgrešili le tri ali štiri mete. Njihov odstotek je bil nor," je hitel razlagati izkušeni trener Los Angeles Clippersov. V mehurčku v Orlandu spremljamo izjemno izenačeno borbo med vsemi ekipami, priča smo številnim presenečenjem v končnici. Zdi se, da bo redko kateri favorit imel lahko delo. "Konkurenca je izjemna. To se čuti. Ne vem, če je bolj konkurenčna, toda na igrišču je že tako. Mislim, da imajo vsi v mehurčku samozavest, saj so v to vložili veliko dela. To je tisto, kar bo otežilo stvari," je poudaril Doc Rivers.