Trener Clippersov: Mislim, da Reggie kljub vsemu ni slabo pokrival Dončića

Dejal je, da so bili njegovi varovanci na četrti tekmi čustveno šibki. Na vprašanje, zakaj je temu tako, je Rivers odvrnil: "Če bi to vedel, bi bil Sigmund Freud. Če na koncu dneva pogledamo nazaj, smo vodili za 21 točk in dobivali tehnične napake, takšne stvari niso v redu," je izpostavil trener Clippersov. "Smo toliko boljši, kot igramo. A vendarle je treba čestitati Dallasu. Lahko bi se predali pri - 21, bili so brez Porzingisa, toda niso se. Ostali so v igri. Podajali so si žogo, dobro so se gibali. Videla se je razlika v timskem duhu, naredili so serijo, vsi so bili vzhičeni. Predali smo se. Tudi jaz, moram jih spet spraviti na pravo pot," je dodal Rivers po težkem porazu, za katerega je v precejšnji meri z zgodovinsko predstavo poskrbel Slovenec Luka Dončić. Ta je vpisal 43 točk, 17 skokov in 13 podaj, ob tem pa Mavse z noro trojko v zadnji sekundi tekme rešil zaostanka z 1:3 v seriji.