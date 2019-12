Doc Rivers oster do LeBrona: Pri Lakersih je filozofija takšna, kot reče on

Jordan: Plačajo jih za 82 tekem

"Videti je bil zelo spočit," je sarkastično komentiral trener Portland Trail Blazersov Terry Stotts, ki je videl, kako je Leonard zadeval kot za stavo proti njegovemu moštvu, potem ko na obračunu z Milwaukeejem ni igral. Tovrstna nesoglasja sicer v ligi NBA niso nič novega. David Stern, takratni komisar lige, je kaznoval trenerja San Antonio Spursov Gregga Popovicha, ki je v sezoni 2012/13 pred gostovanjem v Miamiju namenil tekmo počitka Timu Duncanu, Tonyju Parkerju, Emanuelu Ginobiliju in Dannyju Greenu. Vsi so ostali doma, Ostroge pa so morale plačati kar 250.000 dolarjev (224.860 evrov) kazni.

"Plačajo jih za to, da odigrajo 82 tekem," se je ob trenutnem primeru počitkov Leonarda pridušal tudi legendarni Michael Jordan, ki je famozno znal igrati tudi s povišano temperaturo in poškodbami. Oglasil se je tudi zvezdnik mestnih tekmecev Clippersov, član Los Angeles Lakersov LeBron James, ki je dejal, da bi morali košarkarji igrati tudi zaradi otrok, ki kupujejo vstopnice, da bi jih videli v živo.

'To je naša filozofija'

"Ne vem, koliko tekem mi je še ostalo v karieri," je dejal James, ki je v minuli neuspešni sezoni sicer izpustil veliko število tekem, uradno zaradi poškodbe. Njegove besede so močno ujezile trenerja Clippersov Doca Riversa, ki so ga po tekmi s Phoenix Sunsi vprašali po Jamesovih kritikah glede namenjanja počitka igralcem.

"To je naša filozofija. Ne vem, kakšna je njegova. Menim, da je filozofija Lakersov takšna, kot reče LeBron," je dejal jezni Rivers in namignil na velik vpliv, ki naj bi ga imel James pri sestavi ekipe in zamenjavi trenerja Luka Waltona. "Bomo videli, kako bo na koncu,"se je Rivers še obrnil proti končnici, ko Clippersi računajo, da bo Leonard seveda v vrhunski formi.

Leonard je pri Raptorsih v minuli sezoni v rednem delu dosegal povprečno 26,6 točke in 7,3 skoka na tekmo, nato pa eksplodiral v končnici in Kanadčanom pomagal do zgodovinskega prvega naslova s povprečjem 30,5 točke in 9,1 skoka (49-odstoten met za dve točki in 38-odstoten za tri).