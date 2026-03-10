Dodaten motiv: Lakerse še peče lanska končnica in izpad proti Minnesoti

Spomnimo, jezerniki so na zadnji (nedeljski) tekmi doma premagali New York Knicks s 110:97, Ljubljančan Luka Dončić pa je za domače dosegel 35 točk, osem skokov in štiri podaje. Dončić in Austin Reaves sta skupaj dosegla 60 točk proti močni ekipi kratkohlačnikov, ki je v tej sezoni v zadnjem času dosegla povprečno 117 točk na tekmo.
Brez dvoma lepa zmaga proti tretji ekipi vzhodnega dela NBA in krepitev samozavesti pred novim izzivom, ko bodo v Crypto.com Areni gostovali Minnesota Timberwolves. Slednja je izločila jezernike v uvodnem krogu lanske končnice s 4:1 v zmagah, zato bodo Dončić in druščina dodatno motivirani.
Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves
