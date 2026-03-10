Naslovnica
Košarka

Dodaten motiv: Lakerse še peče lanska končnica in izpad proti Minnesoti

Los Angeles , 10. 03. 2026 21.44 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo na tekmi rednega dela lige NBA v Crypto.com Areni gostili ekipo Minnesota Timberwolves. Slednja je izločila jezernike v uvodnem krogu lanske končnice s 4:1 v zmagah, zato bodo Luka Dončić in druščina dodatno motivirani.

Spomnimo, jezerniki so na zadnji (nedeljski) tekmi doma premagali New York Knicks s 110:97, Ljubljančan Luka Dončić pa je za domače dosegel 35 točk, osem skokov in štiri podaje. Dončić in Austin Reaves sta skupaj dosegla 60 točk proti močni ekipi kratkohlačnikov, ki je v tej sezoni v zadnjem času dosegla povprečno 117 točk na tekmo. 

Preberi še 'Ko je obramba na visoki ravni, lahko premagamo kogarkoli'

Brez dvoma lepa zmaga proti tretji ekipi vzhodnega dela NBA in krepitev samozavesti pred novim izzivom, ko bodo v Crypto.com Areni gostovali Minnesota Timberwolves. Slednja je izločila jezernike v uvodnem krogu lanske končnice s 4:1 v zmagah, zato bodo Dončić in druščina dodatno motivirani.

Izid, liga NBA, redni del:
Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves

košarka nba lakers dončić

