Dodaten motiv: Lakerse še peče lanska končnica in izpad proti Minnesoti

Spomnimo, jezerniki so na zadnji (nedeljski) tekmi doma premagali New York Knicks s 110:97, Ljubljančan Luka Dončić pa je za domače dosegel 35 točk, osem skokov in štiri podaje. Dončić in Austin Reaves sta skupaj dosegla 60 točk proti močni ekipi kratkohlačnikov, ki je v tej sezoni v zadnjem času dosegla povprečno 117 točk na tekmo.