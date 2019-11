Dodatne težave za Grgića: zaradi poškodbe bo manjkala tudi Eva Lisec

Slovenke se v kvalifikacije za ženski EuroBasket tako podajajo brez udarnega dvojca pod obema obročema. Zaradi poškodbe stopalnice je namreč z igrišč že nekaj časa odsotna Shante Evans, zadnji oktobrski dan pa je smola doletela še Evo Lisec. Najvišja košarkarica v slovenski izbrani vrsti in ena izmed nosilk igre si je na tekmi evrolige proti Lyonu, po odličnem začetku in 12 doseženih točkah v prav toliko odigranih minutah, poškodovala Ahilovo tetivo na levi nogi.



Strokovni štab in reprezentančna zdravniška služba so bili v rednem stiku z Evinim klubom in upali, da bi Liščeva do tekem z Grčijo in Bolgarijo okrevala. Podrobnejši zdravniški pregledi in slikovna diagnostika, ki jih je Eva v zadnjih dneh opravila v Italiji in jih je reprezentančna zdravniška služba tudi podrobneje preučila, pa so na žalost pokazali, da bo potrebna rehabilitacija in usmerjena fizioterapija. Fizioterapijo bo po besedah kluba Eva opravila v Italiji in tako morala prvi cikel kvalifikacij izpustiti ter na vrnitev na parket predvidoma počakati še dva do tri tedne. A ne glede na odsotnost Liščeve in Evansove se Slovenke optimistično podajajo v tretji zaporedni lov na evropsko prvenstvo. Prenos tekme Slovenija - Grčija bo na Kanalu a in VOYO v četrtek ob 20.00.

Dvanajsterica reprezentantk za tekmi z Grčijo in Bolgarijo: Nika Barič (Dinamo Kursk, Rusija), Tina Cvijanovič (Almeria, Španija), Merisa Dautović (ŽKD Maribor), Zala Friškovec(NKE Csata, Madžarska), Teja Goršič (Hannover, Nemčija), Tina Jakovina (Wasserburg, Nemčija), Aleksandra Krošelj (ŽKK Cinkarna Celje), Teja Oblak (USK Praga, Češka), Annamaria Prezelj (Gorzow WLKP, Poljska), Eva Rupnik (Herner, Nemčija), Maruša Seničar (ŽKK Cinkarna Celje) in Tina Trebec (BK Montana 2003, Bolgarija).