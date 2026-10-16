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Dončić na trening Lakersov prispel z redkim Bugattijem W16 Mistral

Los Angeles, 16. 10. 2026 15.54 pred 50 minutami 2 min branja 9

Avtor:
R.S.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakersov se intenzivno pripravljajo na zadnjo pripravljalno tekmo, ki jo bodo odigrali proti Denverju pred začetkom rednega dela sezone lige NBA. Prvi zvezdnik jezernikov Luka Dončić se je v trening center pripeljal z Bugattijem W16 Mistral Roadster, ki je le eden izmed številnih luksuznih avtomobilov, ki jih ima v svoji garaži Dončić.

Pet milijonov evrov – približno toliko je treba odšteti za avtomobil, v katerem se je prvi zvezdnik Los Angeles Lakersov Luka Dončić pripeljal na trening svojega moštva. Zvezdnik lige NBA se je v trening center jezernikov pripeljal z Bugattijem W16 Mistral Roadster, ki velja za najhitrejši serijski avtomobil z odprto streho. Mistral lahko doseže hitrost vse do 454 km/h, na svetu pa je bilo narejenih le 99 primerkov omenjenega modela.

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Dončić je sicer znan kot velik ljubitelj prestižnih avtomobilov, kar dokazuje tudi zbirka, ki jo ima Slovenec v svoji garaži. Poleg Bugattija ima Ljubljančan v zbirki še Apocalypse Hellfire 6x6, Koenigsegg Regera, Mercedes-AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera 4, Porsche Electric Panamera, Audi A7, Ford Bronco letnik 1967, Chevrolet Camaro letnik 1968, Zastava 750 in Rimac Nevero.

Zadnja pripravljalna tekma z Denverjem

Varovanci JJ Redicka so v okviru pripravljalnih tekem v pripravah na novo sezono odigrali štiri tekme, na katerih so dosegli po dve zmagi in poraza. Jezerniki so dvakrat slavili proti Sacramento Kingsom, v ostalih dveh primerih pa so morali priznati premoč Golden State Warriorsom, ki bodo prvi nasprotniki Dončića in druščine v novi sezoni lige NBA.

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Lakersi se bodo na zadnji tekmi pred začetkom rednega dela v domači Crypto.com areni pomerili z Denverjem, za katerega igra srbski superzvezdnik Nikola Jokić.

Razlagalnik

Bugatti je francoska znamka luksuznih avtomobilov, ki je znana po izdelavi izjemno zmogljivih in dragih hiperšportnih vozil. Podjetje, ki ga je leta 1909 ustanovil Ettore Bugatti, je skozi zgodovino postalo sinonim za vrhunsko inženirstvo, prestiž in eleganco. Danes je znamka v lasti koncerna Volkswagen in se osredotoča na ustvarjanje avtomobilov z ogromno močjo motorja, ki postavljajo rekorde v hitrosti in ekskluzivnosti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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košarka liga nba la lakers luka dončić avto bugatti

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KOMENTARJI9

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RAZKOL
16. 10. 2026 16.45
Se je prišel mal kitit tale "nas" metalec lopte.
Odgovori
0 0
abc123def456
16. 10. 2026 16.42
nekako mora denar porabit.... . blje avti kot droge.....
Odgovori
+0
1 1
myomy
16. 10. 2026 16.38
Včasih so reveži igrali košarko, nogomet, golf ...., bogati pa so sedeli na tribunah. Danes je obratno.
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+2
2 0
turkiz
16. 10. 2026 16.37
Prava reč, mene zanima košarka..in to na prvo žogo ne kaže najbolje..
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+1
2 1
300 let do specialista
16. 10. 2026 16.35
Jaz grem pa na šiht z 520dizlom vsak dan😆
Odgovori
+4
4 0
Shpinell
16. 10. 2026 16.35
Ka ste fauš p***a...lahk dela s svojim denarjem ka hoče, sj se ve da je mahjen na avte. Če bote doma sedeli pa pametarli tole po forumih, še za fiata ne bo
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-5
2 7
ares2
16. 10. 2026 16.33
Kaj pa če si ga je samo sposodil še za večjo samopromocijo?
Odgovori
+0
4 4
Morgoth
16. 10. 2026 16.21
Narcis
Odgovori
+9
12 3
Ricketts
16. 10. 2026 16.16
Model balkanski
Odgovori
+7
11 4
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