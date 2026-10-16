Dončić na trening Lakersov prispel z redkim Bugattijem W16 Mistral

Pet milijonov evrov – približno toliko je treba odšteti za avtomobil, v katerem se je prvi zvezdnik Los Angeles Lakersov Luka Dončić pripeljal na trening svojega moštva. Zvezdnik lige NBA se je v trening center jezernikov pripeljal z Bugattijem W16 Mistral Roadster, ki velja za najhitrejši serijski avtomobil z odprto streho. Mistral lahko doseže hitrost vse do 454 km/h, na svetu pa je bilo narejenih le 99 primerkov omenjenega modela.

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Dončić je sicer znan kot velik ljubitelj prestižnih avtomobilov, kar dokazuje tudi zbirka, ki jo ima Slovenec v svoji garaži. Poleg Bugattija ima Ljubljančan v zbirki še Apocalypse Hellfire 6x6, Koenigsegg Regera, Mercedes-AMG G63 Brabus 800, Brabus Rocket 1000, Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast, Porsche 911 Turbo S, Porsche Panamera 4, Porsche Electric Panamera, Audi A7, Ford Bronco letnik 1967, Chevrolet Camaro letnik 1968, Zastava 750 in Rimac Nevero.

Zadnja pripravljalna tekma z Denverjem

Varovanci JJ Redicka so v okviru pripravljalnih tekem v pripravah na novo sezono odigrali štiri tekme, na katerih so dosegli po dve zmagi in poraza. Jezerniki so dvakrat slavili proti Sacramento Kingsom, v ostalih dveh primerih pa so morali priznati premoč Golden State Warriorsom, ki bodo prvi nasprotniki Dončića in druščine v novi sezoni lige NBA.

Lakersi se bodo na zadnji tekmi pred začetkom rednega dela v domači Crypto.com areni pomerili z Denverjem, za katerega igra srbski superzvezdnik Nikola Jokić.