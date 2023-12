Dokumentarni film "2017" prihaja na Kanal A!

V filmu boste lahko spremljali našo reprezentanco od prvih pripravljalnih tekem do legendarne zmage in dviga pokala prvakov na evropskem prvenstvu v košarki v Carigradu.

OGLAS

V filmu 2017 je priznani slovenski pisatelj, scenarist in režiser Goran Vojnović gledalce popeljal v zakulisje evropskega košarkarskega prvenstva, na katerem je naša zlata reprezentanca s srčnostjo, vztrajnostjo in prijateljstvom dosegla neverjetno zmago in se zapisala v zgodovino.

O dogodku, ki je leta 2017 združil vso Slovenijo, pripoveduje vseh 12 igralcev, selektor, trenerski štab, vodstvo reprezentance, doslej še nikdar viden arhivski material ter posnetki mednarodne košarkarske naše televizijske hiše in organizacije FIBA. Zgodbo so povzeli tako, kot so jo doživljali sami, zato se ponekod povsem razlikuje od tiste, ki jo poznajo navijači. Velikokrat pa namesto besed spregovorijo čustva, ki so se prebudila v pripovedovalcih. 2017 ni le film o športu, ampak tudi zgodba o moštvu, kolektivnem duhu in moči skupnosti, ki je v času vedno večjega individualizma vedno bolj pomembna.

Evropski prvaki v košarki 2017 FOTO: AP icon-expand

To so imeli v mislih tudi ustvarjalci filma 2017, ki so si želeli ta naš največji športni uspeh še enkrat doživeti v čim širšem krogu ljudi vseh starosti in iz vseh krajev Slovenije. Posebej pomembni se jim zdijo mladi gledalci. Zgodba o uspehu, ki je rezultat skupnega dela in močne medsebojne povezanosti, jih bo gotovo še bolj navdušila in navdahnila, če jo bodo spoznali v družbi svojih sovrstnikov in junakov na istem parketu, kjer se športno borijo za iste cilje.

Kanal A je obarvan v športne barve ter nudi obsežen izbor športnih vsebin, vključno z MotoGP, UEFA Ligo prvakov ter izbranimi tekmami NBA, lige ABA in EHF Lige prvakov! Obenem pa tudi prek vsebin, kot je dokumentarni film 2017, naši gledalci doživijo val adrenalina in navdušenja, ki ju šport prinaša.