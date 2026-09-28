Dončić: Dolgo časa nisem igral košarke, komaj čakam, da spet začnem

Zadnjo tekmo je Luka Dončić odigral 3. aprila, nato pa je njegovo sezono predčasno končala poškodba stegenske mišice. Zaradi nje je izpustil tudi obe poletni reprezentančni akciji. Večmesečni premor je namenil okrevanju, zdaj pa nestrpno pričakuje vrnitev na parket.

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"Tokrat sem se res spočil. Posvetil sem se sanaciji poškodbe, tako da sem zdaj v odlični formi tako fizični kot mentalni. Dolgo časa nisem igral košarke. Komaj čakam, da se začnejo priprave," je povedal slovenski superzvezdnik.

Po Jamesovem odhodu v ospredju Dončić

Novo sezono bo začel v precej drugačnih okoliščinah. Potem ko si je v prvi sezoni v Los Angelesu slačilnico delil z LeBronom Jamesom, je po njegovem odhodu v Philadelphio postal prvi obraz moštva. S tem prevzema vlogo, ki so jo v bogati zgodovini Lakers zaznamovali Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson in Kobe Bryant. 27-letni Ljubljančan se odgovornosti zaveda, a mu vodenje ekipe ni tuje.

Luka Dončić in LeBron James FOTO: Profimedia

"Zame je to nov izziv. Že večkrat v karieri sem bil v vlogi vodje. Počaščen sem, da sem naslednik tako velikih imen," je poudaril Dončić. Ob tem opozarja, da prenovljena in mlada zasedba potrebuje čas. Na novinarski konferenci je večkrat izpostavil pomen spoznavanja in uigravanja, zato bodo trije tedni priprav ter pripravljalne tekme pomembni za začetek novega obdobja.

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