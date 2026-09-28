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Košarka

Dončić: Dolgo časa nisem igral košarke, komaj čakam, da spet začnem

Los Angeles, 28. 09. 2026 21.53 pred 7 minutami 2 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Luka Dončić in Victor Wembanyama

Po skoraj pol leta brez tekem se Luka Dončić vrača spočit, zdrav in željan košarke. Na medijskem dnevu Los Angeles Lakers je poudaril, da je fizično in mentalno odlično pripravljen, pred njim pa je tudi nov izziv: po odhodu LeBrona Jamesa prevzema osrednjo vlogo pri enem najslavnejših klubov na svetu. Temelje sodelovanja s prenovljeno ekipo je poleti postavljal tudi v Sloveniji.

Zadnjo tekmo je Luka Dončić odigral 3. aprila, nato pa je njegovo sezono predčasno končala poškodba stegenske mišice. Zaradi nje je izpustil tudi obe poletni reprezentančni akciji. Večmesečni premor je namenil okrevanju, zdaj pa nestrpno pričakuje vrnitev na parket.

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"Tokrat sem se res spočil. Posvetil sem se sanaciji poškodbe, tako da sem zdaj v odlični formi tako fizični kot mentalni. Dolgo časa nisem igral košarke. Komaj čakam, da se začnejo priprave," je povedal slovenski superzvezdnik.

Po Jamesovem odhodu v ospredju Dončić

Novo sezono bo začel v precej drugačnih okoliščinah. Potem ko si je v prvi sezoni v Los Angelesu slačilnico delil z LeBronom Jamesom, je po njegovem odhodu v Philadelphio postal prvi obraz moštva.

S tem prevzema vlogo, ki so jo v bogati zgodovini Lakers zaznamovali Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson in Kobe Bryant. 27-letni Ljubljančan se odgovornosti zaveda, a mu vodenje ekipe ni tuje.

Luka Dončić in LeBron James
Luka Dončić in LeBron James
FOTO: Profimedia

"Zame je to nov izziv. Že večkrat v karieri sem bil v vlogi vodje. Počaščen sem, da sem naslednik tako velikih imen," je poudaril Dončić.

Ob tem opozarja, da prenovljena in mlada zasedba potrebuje čas. Na novinarski konferenci je večkrat izpostavil pomen spoznavanja in uigravanja, zato bodo trije tedni priprav ter pripravljalne tekme pomembni za začetek novega obdobja.

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Del povezovanja je ekipa opravila že avgusta, ko je Dončić soigralce gostil v Sloveniji. Obisk mu je veliko pomenil, čeprav je pred prihodom moštva čutil tudi nekaj nervoze.

"Ker jaz nisem mogel v ZDA, sem povabil ekipo v Slovenijo, da smo se bolje spoznali. Na začetku sem bil malce nervozen, saj nisem vedel, kako se bo vse skupaj izšlo, na koncu pa smo se imeli res dobro. Dejstvo, da so v Slovenijo prišli prav vsi igralci, dokazuje, da smo prava ekipa," je povedal.

Druženje bo zdaj zamenjalo delo na parketu. Prvo pripravljalno tekmo bodo Lakers odigrali 5. oktobra proti Sacramentu, nato jih čakajo še dva obračuna z Golden Statom ter po eden s Sacramentom in Denverjem. Redni del lige NBA bodo odprli 21. oktobra proti Golden State Warriors.

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luka dončić košarka

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