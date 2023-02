Domine so padle: Brooklyn zapušča tudi Durant, odhaja v Phoenix

Brooklyn Netsi bodo v zameno za enega najboljših igralcev v ligi prejeli Mikala Bridgesa , Cama Johnsona , Jaeja Crowderj a in izbore v prvih rundah naborov leta 2023, 2025, 2027 ni 2028, vsi izbori pa niso zaščiteni, kar pomeni, da bodo v vsakem primeru pripadali Brooklynu. Poleg Kevina Duranta se v Phoenix seli še TJ Warren .

Po poročanju Wojnarowskega je Durant v Phoenix želel oditi že med lanskim poletjem, zdaj pa se mu je želja uresničila. Ključno je bilo to, da je Phoenix prevzel nov lastnik Mat Ishbia , ki je očitno želel svojo ero v Arizoni začeti na spektakularen način.

Kyrie Irving, Kevin Durant in James Harden so vsi še lani bili člani Brooklyna, zdaj pa igrajo v Philadelphii, Phoenixu in Dallasu

Ta prestop Brooklyn dokončno loči od ere superzvezdnikov. Po Jamesu Hardenu, ki je odšel v Houston, Kyrieju Irvingu, ki se je pridružil Luki Dončiću v Dallasu, je zdaj moštvo zapustil tudi Kevin Durant. To pomeni, da Brooklyn resničnih zvezdnikov več nima, ima pa ogromno izborov na naborih in mladih igralcev, kar pomeni, da prihodnost pri Nestih vendarle ni tako bleda. Durant se bo v Phoenixu pridružil Chrisu Paulu, Devinu Bookerju in Deandreju Aytonu, kar pomeni, da ima zahod vsaj na papirju novo velesilo.

Izjemno dinamičen zadnji dan prestopnega roka

Zadnji dan prestopnega roka v ligi NBA poteka z neverjetnim tempom, saj so Los Angeles Lakersi iz Utaha pripeljali ostrostrelca Malika Beasleyja in centra Jarreda Vanderbilta, iz Minnesote pa se jim je pridružil organizator igre D'Angelo Russell, ki je pri Jezernikih tudi začel svojo kariero. Nekdaj super zvezdnik lige NBA, danes pa očitno zgolj nezaželena visoka plača Russell Westbrook bo svojo kariero nadaljeval v Utahu.

Toronto Raptors so se okrepili s centrom San Antonio Spurs Jakobom Poeltlom z zameno za Khema Bircha, prvi izbor na naboru leta 2024 in dva izbora v drugi rundi. Toronto bi pred koncem prestopnega roka znal biti še zelo kativen, saj se štveilna moštva zanimajo za njegovega krilnega igralca O.G. Anunobyja in organizatorja igre Freda Van Vleeta.