Hrvati so se nenadejano močno potili, a bodo 'igrali' za Pariz

Grčija in Hrvaška se bosta v finalu v nedeljo zvečer udarili za edino olimpijsko košarkarsko vozovnico iz Pireja. Grki so razbili Slovence (96:68), Hrvati pa so imeli v drugem polfinalnem obračunu precej več dela. Dominikanska republika je ves čas dihala za ovratnik tekmecu, imela tudi met za podaljšek, na koncu pa morala priznati premoč hrvaški reprezentanci (77:80), ki tako še "živi" olimpijske sanje.