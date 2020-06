Domžalčani pripeljali izkušenega organizatorja igre

Daniel Vujasinović je zagotovo eden najbolj izkušenih košarkarjev, kar jih premore slovenski košarkarski prostor. S članskimi minutami priElektri, Zlatorogu, Hopsih, Tajfunu, Primorski in Rogaškiima za sabo preko 250 tekem v 1. slovenski ligi, vmes pa je eno sezono preživel tudi v španski 2. ligi priBasquet Coruni.S takrat še Sixt Primorsko je postal prvakLige ABA 2, državni prvak in dvakrat tudi zmagovalec Pokala Spar, letošnjo predčasno končano sezono pa je preživel pri Rogaški, za katero je v Ligi Nova KBM v povprečju dosegal po 8,7 točke in 4,9 podaje, v Ligi ABA 2 pa po 6,6 točke in kar 6,8 podaje na tekmo, kar ga je postavilo tudi na visoko 3. mesto med najboljšimi podajalci lige. "Veseli me, da sem se dogovoril za sodelovanje s Helios Sunsi. Izredno cenim trenerja Jakaro, za katerega mislim, da je eden izmed najbolj perspektivnih trenerjev v Sloveniji. Helios je stabilen, hkrati pa vrhunsko organiziran klub, ki ob tem igra še v Ligi ABA 2. Upam, da bom s svojimi izkušnjami pripomogel k uspešni sezoni. Ob tej priložnosti pozdravljam tudi vse domžalske navijače in jih vabim, da nas v naslednji sezoni podprejo v čim večjem številu," je za uradno spletno stran dejal 31-letniVujasinović."Daniela smo si želeli že nekaj časa, zato smo zelo zadovoljni, da se je priključil naši ekipi. Ima ogromno izkušenj, ki smo jih v zadnji sezoni morda kar malce pogrešali. Kot mentor bo te izkušnje zagotovo uspešno prenesel na naše mlade košarkarje. Hkrati pa si želim, da bo tudi moja podaljšana roka na igrišču," pa je za klubsko spletno stran povedal trenerDejan Jakara.