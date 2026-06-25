Domžalski košarkarji po poti nogometnih kolegov? Ne povsem, a odslej le še doma

" Sprejeta odločitev ni bila lahka, bila pa je edina odgovorna. V klubu moramo poslovati izključno v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi ," med drugim piše v uradnem obvestilu za javnbost s strani domžalskega kluba.

" Za nami je izjemnih osem zaporednih sezon na mednarodni jadranski sceni, kjer smo pustili močan pečat. Vrhunec je predstavljala organizacija zaključnega turnirja v Domžalah, razprodana dvorana in finale, ki smo ga izgubili le za točko ," dodajajo v klubu, ki je pred leti osvojil tudi državni in pokalni anslov.

"Ponosni smo, da smo istočasno lahko dihali za ovratnik najboljšim tudi v domačih tekmovanjih in pomagali k potrditvi številnim igralcem in trenerjem. S tem ne bomo odnehali tudi v prihodnje. Enako velja za delovanje našega mladinskega pogona in šole košarke, ki ju ohranjamo na visokem nivoju. Tako uprava kluba kot tudi naši pokrovitelji in partnerji bomo še naprej delovali družbeno odgovorno in gradili prihodnost domžalske košarke. Nova realnost naj bo tudi nova priložnost za lokalno okolje in za morebitne nove vlagatelje, ki bi želeli prispevati k čim prejšnji vrnitvi članske ekipe na mednarodno sceno, kar si postavljamo za cilj. O vseh nadaljnjih potezah bomo javnost ažurno obveščali," v uradnem sporočilu za javnost še pišejo pri KK Helios Domžale.