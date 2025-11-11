Svetli način
Košarka

Reaves zadel s svoje polovice, a Dončić ga je hitro prekosil

Charlotte, 11. 11. 2025 08.23 | Posodobljeno pred 11 minutami

J.B.
3

Zmaga nad Charlottom je še enkrat več razkrila, kako imenitna je kemija v garderobi Lakersov. Luka Dončić in Austin Reaves sta znova lepo zapolnila svoje statistične kategorije. Navdušila pa sta tudi z metoma krepko čez polovico igrišča, pri čemer je Slovenec Američanu hitro pokazal, da je sam zadel s še večje razdalje.

Austin Reaves in Luka Dončić
Austin Reaves in Luka Dončić FOTO: Profimedia

Oba omenjena koša sta bila dosežena po pisku, zato nista štela v statistiko, a navijači v Charlottu so ju kljub temu znali nagraditi z aplavzom. 

Tako Luka Dončić kot Austin Reaves sta bila uspešna v drugem polčasu, pri čemer je bil Dončić v trenutku meta še nekoliko bolj oddaljen od koša nasprotnika, kar je nato ponosno dal vedeti soigralcu. Simpatičen trenutek je hitro postal hit na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dončić in Reaves sta sicer postala prva soigralca v zgodovini, ki sta na prvih sedmih tekmah sezone vsak dosegla po več kot 200 točk in 50 asistenc.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski zvezdnik je za zmago Lakersov 121:111 dosegel 38 točk (met iz igre 14/28), sedem podaj in šest skokov. Reaves je bil s 24 točkami drugi strelec svojega moštva, tudi on je dodal sedem asistenc, imel pa je še pet skokov. 

Lakersi po 11 odigranih tekmah z osmimi zmagami in tremi porazi zasedajo četrto mesto zahodne konference. Vodilna je Oklahoma, ki je ob desetih zmagah le enkrat klonila. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
