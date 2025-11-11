Reaves zadel s svoje polovice, a Dončić ga je hitro prekosil

Oba omenjena koša sta bila dosežena po pisku, zato nista štela v statistiko, a navijači v Charlottu so ju kljub temu znali nagraditi z aplavzom.

Tako Luka Dončić kot Austin Reaves sta bila uspešna v drugem polčasu, pri čemer je bil Dončić v trenutku meta še nekoliko bolj oddaljen od koša nasprotnika, kar je nato ponosno dal vedeti soigralcu. Simpatičen trenutek je hitro postal hit na družbenih omrežjih.