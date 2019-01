Ameriški mediji o Dončiću: 'Dvomljivci so povsem potihnili'

Kot ugotavlja naša ameriška dopisnica Tadeja Lampret, se poročanje čez veliko lužo spreminja hitro, kot se v najmočnejši ligi vzpenja Luka Dončić . Od dvomov, ali bo slovenski najstnik sploh imel kakšno vlogo v ligi, do pohval in razprav, ali bi moral zaigrati na tekmi All Star.

Pogosto le v ligo NBA zaverovani Američani so Luko Dončića opazili še v dresu madridskega Reala, kar je že samo po sebi dosežek. Nato pa se je začela vroča razprava o slovenskem najstniku. Najprej o tem, zakaj ni ali pa zakaj bi moral biti številka ena na naboru. "Če bi imel ameriški mladenič naslove najboljšega igralca in če bi posvojil vse naslove, ki jih ima Dončić , bi bil bil brez vsakega dvoma številka ena na naboru. Mislim, da to kaže, da do neke mere evropskim igralcem v ZDA še vedno na zaupajo povsem," pravi ameriški športni novinar Tim Cato . Še preden je stopil na parket, so s statistiko, podatki in lestvicami obsedeni športni mediji Dončića uvrščali in umeščali ter poskušali predvideti, kako se bodo najstnikove košarkarske vragolije prenesle na ameriški parket. " Luka Dončić je v drugi kategoriji. Zato je povsem smiselno, da je že pred sezono med sto igralci z največjim vplivom," med drugim pravi ameriški komentator Royce Young .

Dallas je postal njegovo moštvo, tudi največji časniki, kot so Washington Post, New York Times in USA Today so začeli s kričečimi naslovi o legendi in najboljšem novincu na svojih športnih straneh redno spremljati igre in vzpon slovenskega zvezdnika. Postal je tudi stalna tema analiz v najprestižnejših športnih oddajah. "Edini novinci, ki so imeli v zadnjih 40 letih podobne številke so bili Grant Hill, Magic Johnson, Larry Birdin, da, Michael Jordan. Mnogo, mnogo prezgodaj je, da bi vedeli, ali bo Luka svojo kariero tudi končal v družbi teh imen, toda prav gotovo je to dober začetek," so enotni ameriški poročevalci.

Tako dober, da so mediji v zadnjih tednih prežeti z razpravami, ali bi 19-letni Dončić moral biti v moštvu All Star ali ne. Rezerve bodo v četrtek določili trenerji. Luka Dončić medtem prvič prihaja v najbolj znano športno areno na svetu - Madison Square Garden. V New Yorku pa ga bo poleg Knicksov pričakal tudi medijski cirkus, ki bo po mnenju poznavalcev na ravni finala lige NBA.