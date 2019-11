Tretji Dončićev trojni dvojček sezone in zmaga Dallasa v Clevelandu

Slovenski košarkarski fenomen Luka Dončić pri svojih komaj 20 letih s sijajnimi predstavami onstran Atlantika na novo piše zgodovino severnoameriške košarkarske lige. Ljubljančan je na zadnji domači tekmi proti ekipi Los Angeles Lakers prišel do svojega desetega kariernega trojnega dvojčka, kar je največ v ligi NBA pri košarkarjih, ki še niso dopolnili 21. rojstnega dne. Kljub novi izjemni predstavi mladega Slovenca pa so Teksašani dvoboj proti jezernikom po podaljšku izgubili (110:119). Ogorčen boj je pustil posledice. Dončić je dobil tri šive, s katerimi so mu zašili raztrganino, ki jo je utrpel v predelu glave. Slovenec je udarec v glavo dobil, ko je trčil z Dwightom Howardom. Udarec je bil precej boleč, zdravniki pa so ga pregledi tudi, ali ni dobil pretresa možganov.



Slovenski fenomen nadaljuje z bleščečimi predstavami v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Dončić je bil najboljši igralec tekme za zmago Dallas Mavericks s 131:111 proti Cleveland Cavaliers. Ljubljančan je dosegel svoj še enajsti karieri trojni dvojček in drugega zapored z 29 točkami, 15 asistencami in 14 skoki. S petnajstimi podajami na tekmi je Dončić izenačil svoj karierni dosežek. Petnajst podaj je imel tudi na prejšnji tekmi proti Los Angeles Lakers, na kateri je prav tako vpisal trojnega dvojčka. Dallas je tekmo z jezerniki po podaljšku izgubil, Dončić pa je dobil udarec v glavo ter so mu morali šivati rano, a je nadaljeval tekmo. Proti Clevelandu je bila poškodba že pozabljena.



V pretekli noči se je zmage v ligi NBA veselil še en Slovenec Goran Dragić, ki je za zmago Miami Heat proti Houston Rockets (129:100) dosegel 15 točk, štiri podaje in dva skoka. Dončić pri svojih komaj 20 letih s sijajnimi predstavami onstran Atlantika na novo piše zgodovino severnoameriške košarkarske lige. Ljubljančan je prišel do svojega enajstega kariernega trojnega dvojčka na svoji 78. odigrani tekmi v ligi NBA.