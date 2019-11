Nov mejnik: Dončić nasul kar 42 točk in popeljal Dallas do nove zmage

Košarkarji Dallasa nadaljujejo serijo domačih tekem v rednem delu Lige NBA. Drugo od štirih zaporednih v dvorani American Airlines Center so odigrali proti San Antoniu. Mavericksi so Spurse ugnali s (117:110). Luka Dončić je bil spet prvi mož ekipe, Ljubljančan je dosegel kar 42 točk, kar je njegov strelski rekord v ligi in ob tem spet podpisal nov trojni dvojček. Imel je še enajst skokov in dvanajst podaj v 35 minutah.

Luka Dončić FOTO: AP Luka Dončić je v svoji komaj drugi sezoni v severnoameriški košarkarski ligi NBA dosegel nov velikanski mejnik. Prvič je na tekmi dosegel več kot 40 točk. Dvajsetletnik je za domačo zmago Dallas Mavericks nad San Antonio Spurs s 117:110 prispeval 42 točk, 12 podaj in 11 skokov. Kar je šesti trojni dvojček slovenske košarkarske senzacije v sezoni. Dončić je z odlično predstavo postal drugi najmlajši igralec v zgodovini lige NBA po LeBronu Jamesu, ki je na eni tekmi dosegel statistični trojni dvojček s 40 točkami. Novo priložnost za novo odlično predstavo bo Dončić imel že v noči na četrtek, ko bo Dallas gostil aktualne podprvake lige NBA Golden State Warriors. Izid:

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs 117: 110