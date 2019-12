Dončić: Lani sem bil proti LeBronu nervozen, letos je bila to povsem navadna tekma

"Dosegli smo veliko zmago, ki vsem nam veliko pomeni. Dokazali smo, da se lahko kosamo z vsemi in premagamo velike ekipe. Tokrat nam je uspelo ugnati najboljšo ekipo lige, ki ima za sabo izjemno serijo zmag. Upam, da bomo na naslednjih tekmah še tako delovali kot celota in nadaljevali v tem slogu," je po veliki zmagi na pragu Hollywooda dejal komaj 20-letni Luka Dončić , ki je v minulem mesecu pokazal vso svojo košarkarsko magijo. "Odlično treniramo, vse bolj smo povezani, kemija v ekipi je vse bolj izrazita in plod so naše dobre igre na parketu in tudi zmage. Morda smo tekmo v Los Angelesu začeli preveč plaho, nato pa smo pokazali pravi obraz. Vsak od nas je dal svoje delež k lepi zmagi," je nadaljeval Dončić in hvalil obrambo ekipe.

Dončić je pred tekmo pokazal tudi svojo človeško plat in pozdravil slovenskega dečka s spinalno mišično atrofijo Krisa Zuidicha, ki je trenutno na zdravljenju v ZDA. 22-mesečni Kris je 21. novembra na univerzitetni kliniki UCLA v Los Angelesu prejel zdravilo, do katerega mu je pomagala vsa Slovenija, tudi Dončić.

"Ključ je bila obramba v tretji četrtini. Bili smo povezani in garali smo drug za drugega. To je prava pot," je ameriškim novinarjem po prepričljivi zmagi v Staples Centru dejal mladi Ljubljančan, ki je v mesecu novembru naravnost zasenčil vse svoje tekmece v ligi NBA. Njegovo povprečje je na petnajstih odigranih tekmah znašalo 32,4 točke, 10,3 skoka in 10,4 podaje na tekmo, ob tem pa je dosegel še svoj strelski rekord na tekmi proti Phoenixu - 42 točk. Podobno mesečno povprečje je doslej uspelo le dvema igralcema v zgodovini NBA: legendarnemu Oscarju Robertsonu je to uspelo petkrat, Russellu Westbrooku pa dvakrat. V Staples Centru je malce zasenčil tudi svojega vzornika Lebrona Jamesa. "Lani sem bil kar živčen pred tekmo. Prvič sem igral proti Lebronu, ki je bil od malega moj vzornik. Letos je bilo lažje. Tudi sicer sem zelo redko nemiren pred tekmo, a lani sem proti Lakersom nedvomno bil. Letos je tio bila običajna tekma. Vesel sem, da se je vse skupaj tako končalo. Gremo naprej," je za ESPN razpredal zlati slovenski košarkar. Dallas, ki je zabeležil trinajsto zmago v sezoni, je prekinil niz desetih zmag Los Angeles Lakers, ki so v dosedanjih devetnajstih nastopih izgubil le dvakrat.

Ob čudežnemu Dončiću so se izkazali tudi drugi njegovi soigralci. Delon Wright je prispeval 17, Kristaps Porzingis in Justin Jackson pa po 15 točk. Prvi strelec Jezernikov v Staples Centru je bil letošnja okrepitev Anthony Davis, ki je dosegel 27 točk in deset skokov.