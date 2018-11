Nešportna poteza Browna ni ustavila Dončića, Dallas popeljal do nove zmage

Košarkarji Dallas Mavericksov so proti Boston Celticsom ulovili osmo domačo zmago v sezoni, sicer pa drugo zaporedno. V skupnem seštevku so sedaj pri polovičnem izkupiču, devetih zmagah in devetih porazih. Slovenski zvezdnik domačih Luka Dončić je zbral 15 točk (met za tri točke 3/4, za dve 2/7, prosti meti 2/2), osem podaj ter po tri dobljene in izgubljene žoge, skoka pa ni vknjižil v statistiko. V tretji četrtini je navdušil s prodorom in podajo za Jordanovo zabijanje, ko je tekel nazaj v obrambo, pa ga je po hokejsko, ko se mu je nastavil, na tla podrl Jaylen Brown, ki je bil zato "nagrajen" s tehnično napako, potem, ko so si sodniki ogledali počasni posnetek dogodka.