Tudi Zdravljica zaradi Dončića postaja popularna v Dallasu

Luka Dončić ima vedno več navijačev, eden med njimi je svoje komentarje na njegov račun objavil na svojem Youtube kanalu, ob tem pa se je navduševal ob zvokih Zdravljice. "Slovenija, Luka Dončič, to je slovenska himna,"je bil navdušen, v nadaljevanju pa je gostobesedni navijač dodal še kar nekaj lepih besed na račun mladega 19-letnega Ljubljančana.

"Luka Dončič je lastnoročno obrnil moje moštvo na glavo, saj smo lani imeli isto moštvo, razen De Andre Jordana. Imamo pa tega fanta in to je novo moštvo in premagali smo Houston. Osebno mislim, da trenerski štab ve, da je Luka vodja in najboljši igralec. Lahko gremo v končnico, z Luko lahko gremo naprej," je še dejal med drugim in nato komentiral še njegove akcije, ob tisti trojki iz polovice ga je primerjal s Stephom Curryjem, ki je mojster za trojke in odločilne mete.

"Luka je prinesel stil igre iz Evrolige, s podajo vedno najde pravega igralca. Rojen sem v Dallasu, radi ga imamo, lahko da imamo superzvezdnika. Tako kot Tim Duncan je nesebičen, vsi so zadovoljni. Lahko nam prinese naslov," je še pokomentiral.